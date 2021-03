Si chiude un mese con la puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda mercoledì 31 marzo 2021. Le anticipazioni rivelano che non mancheranno colpi di scena. Salvatore continuerà a litigare con il padre. Stanco dei suoi comportamenti, si recherà da Marcello e dal capo magazziniere in cerca conforto. Anche Agnese, preoccupata per le continue tensioni tra Giuseppe e Savo, si confiderà con Armando. Giuseppe avrà la capacità di creare discordie anche fuori dal nucleo familiare: andrà in Caffetteria e litigherà con Sofia. Nel frattempo Federico cercherà in tutti i modi di ricevere delle attenzioni da Ludovica, non sapendo però che la ragazza avrà occhi sono per il giovane Barbieri.

Adelaide intanto chiederà al commendatore di indagare sul passato di Romagnoli. Umberto acconsentirà e scoprirà qualcosa di allarmante.

Giuseppe litiga con Sofia nel locale del figlio

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 31/3, rivelano nel dettaglio che in casa Amato non si respirerà un'atmosfera serena. Salvatore sarà profondamente turbato e deluso per il comportamento di Giuseppe. Il ragazzo non potrà più sopportare di averlo in casa e non potendo più contare sull'aiuto di Gabriella, ormai diventata la signora Bergamini, deciderà di confidarsi con Marcello e Armando. Il socio della caffetteria cercherà di tirare su il morale al ragazzo mentre anche Agnese, stanca delle tensioni tra il figlio ed il marito, cercherà conforto nel signor Ferraris.

Il carattere arrogante ed impulsivo di Giuseppe destabilizzerà anche il luogo di lavoro del figlio: l'uomo avrà un duro diverbio anche con la giovane Sofia Galbiati, impegnata a lavorare in pasticceria da Salvo.

Federico cerca di conquistare Ludovica

Nel corso del centodiciottesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda mercoledì 31 marzo, Ludovica e Marcello continueranno a comportarsi come una vera coppia.

Federico intanto continuerà a cercare la compagnia della giovane Brancia, ma sarà del tutto ignaro del flirt tra Barbieri e la contessina. Nel frattempo al Paradiso ci sarà fermento per la preparazione dell'intervista alla giovane Maria. La signorina Puglisi verrà a conoscenza della data del grande evento e con grande entusiasmo lo comunicherà alle sue colleghe, diventare ormai delle amiche.

Nel frattempo a villa Guarnieri, Adelaide chiederà ad Umberto un favore molto importante: indagare su Dante. Sarà fondamentale per la Sant'Erasmo conoscere ogni dettaglio sulla vita di Romagnoli. Il commendatore non esiterà ad accontentare la sua donna e scoprirà qualcosa che potrebbe metterli in guardia.