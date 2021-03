Nelle prossime puntate di DayDreamer, Can proverà ad avere un confronto con Sanem, dopo che lei ha deciso di lasciare non solo la tenuta, ma anche l'agenzia. Riusciranno a risolvere le cose? Intanto nella mente del fotografo proseguiranno a riaffiorare dei ricordi della storia d'amore con la ragazza, in particolare un momento in cui le ha salvato la vita da un precipizio.

Sanem torna a lavorare nel minimarket degli Aydin

Sanem ha deciso di lasciare non solo la sua tenuta, ma anche il lavoro in agenzia, la campagna pubblicitaria e la produzione delle sue creme. È tornata a vivere dai suoi genitori e ovviamente non ha informato Can della cosa.

Sarà, quindi, Emre a dire tutto al fratello. Per Can la ragazza potrebbe essere solo confusa, ma alla fine sarà lui quello ad andare veramente in tilt. Oltre a tutto questo, non saprà che la giovane Aydin avrà intenzione di occuparsi nuovamente della gestione del minimarket di famiglia.

Intanto in agenzia il team sarà occupato con Ayca, mostrandogli la video demo dello spot pubblicitario per le creme di Sanem. La ragazza sarà entusiasta della cosa, ma la riunione sarà molto veloce e senza dettagli, in quando Can sarà sovrappensiero per tutto ciò che sta accadendo con Sanem. Ayca invece, dopo una conversazione con Deren, scoprirà che la giovane Aydin non è più parte integrante del progetto e la cosa non le dispiacerà per niente.

Sanem e Can, il confronto dopo che lei ha lasciato l'agenzia

Ayca, forse, vorrebbe essere nei pensieri di Can, ma in realtà non sarà così. Intanto lui si recherà nel minimarket degli Aydin proprio per parlare con Sanem. I due avranno un duro confronto, in cui la ragazza gli dirà di essere stanca della situazione che stanno vivendo, stanca di provare a fargli ricordare le cose.

Sente il bisogno di ritornare a essere la Sanem di un tempo e lui dovrebbe fare lo stesso con la sua vita e non deve farsi una colpa se dopo l'incidente le cose non sono andate come avrebbero voluto. Il Can che lascerà il negozio sarà triste e sconsolato e Sanem, ovviamente, non sarà da meno.

Mentre Can andrà via in macchina, però, vivrà un ricordo: il momento in cui ha salvato Sanem da una caduta da un precipizio.

All'inizio della loro conoscenza, infatti, insieme si erano recati dalla modella Arsu Tas, per stipulare con lei un accordo pubblicitario. Durante un giro in bicicletta sulla costa, i due si erano fermati sulla cima di una scogliera e Sanem, scivolando sulla terra, aveva rischiato di finire giù per il precipizio, ma grazie all'intervento di Can non era successo nulla. Anche Sanem non potrà fare a meno di vivere nella sua mente i bei momenti trascorsi con Can, riusciranno i due a ritrovarsi?