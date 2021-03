Tommaso Zorzi ha lasciato il segno dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Attualmente opinionista dell'Isola dei famosi, il 25enne è entrato nelle grazie anche di Maurizio Costanzo che lo ha voluto come presenza fissa della nuova edizione del Costanzo show, attualmente in onda su Canale 5 il mercoledì in seconda serata. Proprio il popolare giornalista ha elogiato pubblicamente Zorzi in una recente intervista su Nuovo Tv. Per il giovane un periodo d'oro e che lo vedrà a breve, anche protagonista di un nuovo format in onda su Mediaset Play.

Maurizio Costanzo vuole lavorare con Tommaso Zorzi

La carriera di Tommaso Zorzi in Tv ha preso il volo. Il 25enne milanese, reduce dalla vittoria al Grande fratello Vip sta bruciando le tappe e, oltre ad essere uno degli opinionisti dell'Isola dei famosi, è entrato a far parte del cast fisso del Maurizio Costanzo Show. Dopo aver partecipato alle prime due puntate del talk infatti, pare che Costanzo lo abbia voluto come ospite fisso della trasmissione. Zorzi dunque, avrà la grande opportunità di lavorare con uno dei più grandi giornalisti e conduttori italiani e di cui ha stima e rispetto, come dichiarato dallo stesso ex gieffino al termine della prima puntata dello show andata in onda mercoledì scorso.

Maurizio Costanzo svela: 'Zorzi è uno carino, spero di lavorare con lui'

Dal canto suo il marito di Maria De Filippi non ha mai fatto mistero di apprezzare Tommaso e lo ha fatto anche in una recente intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv dove Maurizio Costanzo di Zorzi ha detto: "Zorzi è uno carino", aggiungendo di sperare di lavorare con lui.

Proprio in queste ore, il portale di Giuseppe Porro, ha fatto sapere che l'ex gieffino sarà una sorta di ospite fisso nel talk show di Costanzo. Il giornalista è stato conquistato dalla verve, dall'intelligenza e dalla simpatia dell'influencer milanese il quale sembra destinato ad avere un futuro radioso in televisione.

Mediaset punta su Tommaso Zorzi

Pur non amando particolarmente i reality, Costanzo è dunque rimasto affascinato da Tommaso il quale ora, si appresta ad affrontare un periodo lavorativo molto intenso. Oltre alla partecipazione al Maurizio Costanzo Show, è anche opinionista dell'Isola dei famosi accanto ad Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Proprio quest'ultima, nei giorni scorsi, lo aveva elogiato definendolo 'un angelo', colpita dai modi carini ed educati del giovane. Per Zorzi dunque, la carriera sta decollando, visto che sembra che Mediaset non se lo voglia far scappare. Per lui è pronto un nuovo format che andrà in onda prossimamente solo ed esclusivamente Mediaset Play.