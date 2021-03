Giulia Salemi ha annunciato sul proprio account ufficiale Instagram che sarà conduttrice di un nuovo programma tutto suo. Il format Salotto Salemi inizierà il 16 aprile ed andrà in onda su Mediaset Play. Una novità importante, quindi, per l'italo-persiana che ha concluso da circa un mese la sua seconda esperienza al Grande Fratello Vip. Nel reality ha inoltre trovato l'amore cominciando una relazione con Pierpaolo Pretelli che prosegue anche lontano dalle telecamere. L'ex velino di Striscia la Notizia è stato tra coloro che si sono congratulati con l'influencer per la nuova opportunità professionale.

Salotto Salemi, il primo programma condotto da Giulia

Dopo il percorso effettuato nella casa di Cinecittà, Giulia Salemi si sta dedicando a nuovi progetti lavorativi come ad esempio la sua nuova linea di bikini che ha fatto discutere perché sarebbero simili a quelli presenti su un altro sito. Di recente è giunta una proposta professionale molto importante per la piacentina da parte di Mediaset. Attraverso il suo profilo social Instagram, l'italo-persiana ha fatto sapere che condurrà Salotto Salemi da venerdì 16 aprile 2021. L'influencer ha scritto di aver atteso sino all'ultimo per annunciare la notizia. In una scenografia totalmente 'Pink' come sottolineato da Giulia, ci saranno sei ospiti che si affideranno alle sue mani per creare un make up in stile 'Salemi'.

Salotto Salemi, format nato durante il lockdown approda su Mediaset Play ed è il primo programma condotto interamente dall'italo-persiana. Giulia si è anche "autodomandata" se si sente felice e la risposta non poteva che essere affermativa. Tra gli ospiti l'ex gieffina Dayane Mello che ha condiviso con la piacentina l'esperienza al GF Vip 5, Paola Di Benedetto e Martina Hamdy.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Giulia Salemi, una protagonista del Grande Fratello Vip 5

La piacentina è stata una delle protagoniste indiscusse dell'edizione più lunga del programma condotto da Alfonso Signorini. Subentrata a gioco già in corso da single e dichiarando di non voler una relazione dopo la sua passata esperienza nella casa più spiata d'Italia con Francesco Monte, si è avvicinata da subito a Pierpaolo Pretelli e i due ne sono usciti come coppia.

Non mancano le critiche ai Prelemi specialmente da parte di chi credeva nei Gregorelli, ovvero nell'unione tra il materano ed Elisabetta Gregoraci ma nonostante i ripetuti tentativi di corteggiamento da parte del lucano, l'ex moglie di Flavio Briatore non ha ceduto e i due sono rimasti solo amici. C'è anche chi sostiene la coppia composta dall'italo-persiana e da Pretelli nella loro relazione d'amore, che prosegue lontano dai riflettori e a distanza, approfittando di ogni opportunità per vedersi. Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dalla famiglia di lui che non avrebbe accettato totalmente l'influencer e infatti Pierpaolo ha dichiarato durante una puntata di Live - Non è la D'Urso di non aver ancora presentato Giulia ai suoi cari.