Tra le coppie nate a Uomini e donne c'è quella composta da Sophie e Matteo che continua ad essere al centro dei riflettori e della ribalta mediatica. I due, dopo aver annunciato in televisione di essersi innamorati e di voler portare avanti assieme questo percorso di vita, hanno fatto perdere le loro tracce. Sui social, dove entrambi sono molto attivi quotidianamente, non appaiono più insieme e soprattutto non fanno riferimento l'uno all'altro, quasi come se si stessero evitando. Un particolare che non è passato inosservato ai fan e all'influencer Deianira Marzano, la quale ha mosso nuovi sospetti su questa coppia.

Sospetti su Sophie e Matteo dopo Uomini e donne: i due si 'ignorano' sui social

Nel dettaglio, dopo i pochi scatti pubblicati nei giorni successivi alla scelta avvenuta a Uomini e donne, di Sophie e Matteo si sono perse le tracce.

I due hanno più volte ribadito che vivendo in due città diverse, non avrebbero avuto la possibilità di stare assieme quanto tempo volevano e in particolar modo l'ex tronista, non ha nascosto le prime crisi per questa situazione.

In una recente intervista, infatti, Sophie Codegoni ha ammesso che la lontananza da Matteo era diventata causa dei primi litigi di coppia, aggiungendo però che entrambi stavano "lavorando" per riuscire ad accorciare le distanze che in questo momento li separano.

'Deduco non sia mai incominciata' dice Deianira contro Sophie e Matteo

Tuttavia sui social, i due non si sono più considerati anzi, i fan della coppia nata a Uomini e donne, hanno notato che si stanno letteralmente ignorando, al punto da non mettersi neppure più i "like" a vicenda.

Ad alimentare maggiormente i sospetti su questa coppia, anche le parole di Deianira, la quale ritiene che questa storia d'amore non sia mai iniziata per davvero, a differenza di quello che Sophie e Matteo hanno voluto far credere ai loro numerosi fan.

"Ormai tutti si domandano di Sophie e Matteo. Che fine hanno fatto, effettivamente questi si sono visti 3 volte su 30. Deduco che non sia mai incominciata", ha sbottato Deianira sul suo profilo Instagram, mettendo così in discussione la veridicità del loro sentimento.

Dopo le voci di crisi, Sophie e Matteo tacciono sui social

Ma quale è a questo punto punto la realtà dei fatti?

La love story tra Sophie e Matteo è giunta già al capolinea dopo appena un mese di fidanzamento? I dubbi dei fan persistono ma intanto la coppia preferisce non commentare e sembrano quasi ignorare le domande dei fan che vengono fatte sui social.

Tuttavia, essendo una coppia nata in televisione, davanti ad una platea di ben tre milioni di spettatori, non si esclude che a breve Sophie e Matteo possano decidere di fare chiarezza e così di "vuotare il sacco", raccontando la verità sul loro rapporto.