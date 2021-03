Roberto Di Silvestri ha lasciato Uomini e Donne nella puntata andata in onda venerdì 12 marzo. La redazione del dating show di Maria De Filippi ha ricevuto una segnalazione da parte di una donna, che avrebbe avuto un flirt con il cavaliere, mentre era in televisione a cercare l'amore. In seguito alle prove fornite dalla signora, Roberto è andato via dalla trasmissione. Nel frattempo, Di Silvestri ha commentato la vicenda, rispondendo ad alcuni commenti degli utenti sotto al suo ultimo scatto, condiviso sui social. Secondo il single siciliano, la ex con cui avrebbe avuto una frequentazione, sarebbe bugiarda e, a detta sua, sarebbe stato tutto organizzato per farlo fuori dal programma.

Roberto Di Silvestri lascia Uomini e Donne dopo la segnalazione

Nella puntata di Uomini e Donne del 12 marzo si è tornato a parlare della segnalazione riguardo Roberto Di Silvestri. Durante le settimane precedenti, era arrivata una segnalazione riguardante un avvistamento del cavaliere del parterre, che sarebbe stato in un bar nel centro di Catania, in compagnia di una signora. In quell'occasione, il single siciliano aveva negato di trovarsi a quell'ora e in quel luogo ma, la donna con cui Roberto era nel locale quella domenica mattina si è fatta avanti con la redazione del programma, corredando di prove le sue dichiarazioni. Di fronte alle evidenze, Di Silvestri è andato via dalla trasmissione ma, dopo la messa in onda della puntata, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa.

Roberto ha commentato la vicenda su Instagram, fornendo la sua versione dei fatti.

Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne, Roberto sbotta sui social

Roberto Di Silvestri ha risposto ad alcuni hater, dando la sua versione dei fatti. In particolar modo, il cavaliere di Uomini e donne ha scritto: ''Ci tengo a dire che la signora che ha fatto la segnalazione è una bugiarda seriale che ha fatto le stesse cose con il suo ex marito ed il suo ex compagno".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Dopo aver proseguito nel suo sfogo, Roberto ha fatto riferimento al ruolo che ricopriva a livello lavorativo la signora in questione ed ha continuato, dando la sua opinione sulla vicenda.

Secondo Roberto, volevano farlo fuori da Uomini e Donne

Il cavaliere siciliano ha inoltre aggiunto che due delle tre registrazioni mostrate, sarebbero state indirizzate a Patrizia, la dama con cui aveva intrapreso la conoscenza da qualche settimana all'interno di Uomini e Donne, mentre la terza era per la signora con cui aveva un flirt fuori dalla trasmissione.

Roberto ha poi sbottato, scrivendo: ''Questa è la verità... volevano farmi fuori e ci sono riusciti... con tanta cattiveria e falsità''.