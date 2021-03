Sono passati un po' di mesi dall'ultima apparizione tv di Veronica De Nigris, la dama di U&D che ha frequentato Nicola Vivarelli per un periodo. Intervistata sui social network sull'esperienza nel dating-show, la donna si è lasciata andare a parole poco carine sia nei confronti di Sirius che in quelli di Armando, descritto come un arrivista che partecipa al format di Canale 5 soltanto per fama.

L'affondo di Veronica a Sirius, fiamma di Gemma a U&D

Veronica De Nigris è l'unica donna che Nicola Vivarelli ha frequentato a U&D dopo Gemma: i due sono usciti insieme per un paio di mesi, fino a quando lui non ha dovuto abbandonare il programma per lavoro.

Anche la dama ha lasciato gli studi Elios da qualche tempo, ma sarebbero ancora tanti i sassolini dalla scarpa che deve togliersi sugli uomini coi quali ha avuto a che fare nel recente passato.

Quando è stata intervistata sui social network sul tipo di rapporto che ha instaurato con Sirius, l'ormai ex dama del Trono Over ha fatto sapere: "Non lo sento più, ma sono sempre stata titubante. Uno che a 27 anni corteggia una di 71 (Galgani, ndr), o ha qualche neurone che non funziona o vuole fare lo showman".

Se inizialmente ha trovato interessante la conoscenza telefonica con l'ufficiale di marina (tanto da accettare un suo bacio al termine di un lungo appuntamento), è in un secondo momento che la donna ha cominciato a nutrire dei dubbi sulla sua sincerità.

Rumor su Nicola dopo l'addio a U&D

"Lui è una persona falsa, fuori conduce una vita diversa", ha fatto sapere Veronica prima di riportare un Gossip che l'ha aiutata ad aprire gli occhi su Vivarelli.

"Sui social veniva accusato di essere gay e io credo che nell'ultima puntata per riprendersi la credibilità abbia detto che eravamo stati a letto insieme", ha aggiunto l'ex dama di U&D che ancora una volta ha smentito di aver avuto rapporti intimi con Sirius poco prima che lasciasse l'Italia per lavoro.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Ha detto a tutti che eravamo stati insieme per portarsi a casa un po' di credibilità. Non c'è stato nulla tra noi, non avrei problemi a dirlo. Mi dà fastidio questa bugia", ha chiosato De Nigris di recente intervistata da Fralof.

Armando Incarnato criticato da ex volto di U&D

Un altro cavaliere che Veronica ha frequentato prima di lasciare la trasmissione, è Armando.

Interpellata sul web sulla breve frequentazione che ha avuto con Incarnato, l'ex dama del Trono Over ha fatto sapere: "Si è rivelato per il pagliaccio che è. Credo sia la vergogna di tutti gli uomini".

"Sta lì solo per notorietà e per fare lo showman nella sua città", ha aggiunto un'irritata De Nigris.

Tra i tanti motivi che l'hanno spinta ad interrompere la conoscenza col napoletano, c'è l'eccessiva gelosia che quest'ultimo le avrebbe dimostrato dopo due soli appuntamenti: pare che il protagonista del dating-show pretendesse troppe attenzioni dalla donna con la quale era uscito poche volte, come risposte immediate ai messaggi Whatsapp o alle telefonate.

Veronica, infine, ha confermato di aver trovato il principe azzurro dopo l'addio alla trasmissione di Canale 5: "Una persona meravigliosa e semplice, mi ha conquistata con i suoi modi".

Chissà come reagiranno Nicola Vivarelli ma soprattutto il permaloso Armando alle parole che la De Nigris gli ha riservato, parole pungenti che potrebbero suscitare forti reazioni nel veterano di Uomini e donne ma anche nel ragazzo che per qualche mese ha fatto la corte a Gemma Galgani andando contro tutto e tutti.

Anche se ha abbandonato il format per motivi di lavoro, di recente Sirius ha detto che un giorno gli piacerebbe tornare per provare a trovare quello che nella vita quotidiana non ha ancora incontrato, il vero amore.