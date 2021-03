Serena Enardu e Pago si sono di nuovo lasciati dopo un ritorno di fiamma dello scorso gennaio, che pareva averli resi inseparabili. Ad annunciare la notizia, è stata la stessa influencer sarda tramite il suo profilo Instagram, rispondendo ad alcune domande fatte dai suoi fan riguardo al suo status sentimentale. Enardu si è poi dichiarata ufficialmente single, poiché non ha intenzione di passare per un personaggio pubblico che sfrutta i social network per ottenere visibilità attraverso la sua vita privata.

Le dichiarazioni di Enardu sulla rottura con Pago

"Tagliamo la testa al toro, anche se non è semplicissimo affrontare quest’argomento e avrei voluto non farlo mai più" ha esordito così Serena Enardu, dichiarando di aver chiuso definitivamente con Pacifico Settembre, in arte Pago.

"Vi voglio ufficializzare che ormai da un po' di tempo sono single", ha dichiarato l'influencer sarda, senza aggiungere altre informazioni. Il motivo? Enardu ha spiegato che vuole evitare di nominare altre persone in modo da non recare danno alle loro carriere a causa del Gossip. L'ex tronista di Uomini e Donne classe 1976 ha poi ammesso che il riavvicinamento con Pago non è andato come speravano entrambi: "Non ce l'abbiamo fatta. Abbiamo provato in tutti in modi, ma a un certo punto, bisogna rassegnarsi". Insomma, per il momento non è dato sapere quali sono le vere motivazioni che hanno portato i due ex gieffini alla rottura.

Nessuna replica da parte di Pago

Mentre Serena Enardu ha deciso di aggiornare i suoi followers di Instagram in merito alla sua situazione amorosa, Pago ha scelto di rimanere in silenzio.

La relazione tra l'ex tronista e il cantautore sardo è stata burrascosa e piena di alti e bassi. Dopo sette anni d'amore, infatti, si erano lasciati davanti alle telecamere di Temptation Island 2 per poi recuperare il rapporto durante la partecipazione al Grande Fratello Vip 4. Tale riavvicinamento però era durato ben poco, poiché i due tornarono a lanciarsi numerose stoccate tramite i loro profili social e interviste sui giornali.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Enardu inoltre aveva accusato Pago di aver dichiarato falsità per pubblicizzare il suo libro intitolato Vagabondo per amore.

Enardu avrebbe ricevuto il regalo di San Valentino da Pago

Un San Valentino speciale per Serena Enardu, che ha mostrato il suo regalo con uno scatto sul suo profilo Instagram, commentando con la didascalia: "San Valentino è amore e felicità".

L'immagine in questione ritrae l'influencer cagliaritana sorridente in mezzo a dei palloncini rossi a forma di cuore e tante rose rosse. Enardu però non ha mai svelato il nome del mittente della sorpresa, ma stando a molti commenti di diversi followers, potrebbe essere stato Pago.

.