Nella registrazione di Uomini e donne del 3 marzo le dame hanno fatto una sfilata, nella quale Sabina e Gemma hanno provato ad interpretare al meglio il tema: 'Scacco al re: sedotto e conquistato'. Gli opinionisti del dating show hanno espresso i loro giudizi e, se da una parte Gianni ha attaccato Ricci, dall'altra, Tina ha attaccato la dama torinese. Armando ha avuto un nuovo scontro con Samantha Curcio, per aver scelto di uscire con Gero, cavaliere del trono over, mentre Galgani è nuovamente single, dopo aver chiuso con Cataldo.

Anticipazioni Uomini e donne: Sabina fa uno spogliarello

La nuova registrazione di Uomini e Donne è iniziata con la sfilata delle signore del parterre.

Fra le esibizioni degne di nota, non è passata inosservata quella di Sabina. Per l'occasione, Ricci ha deciso di fare uno spogliarello, vestita da segretaria e la sua idea l'ha portata ad aggiudicarsi il primo posto, con i complimenti di Tina e i voti alti ricevuti dai cavalieri. Gianni Sperti, al contrario, ha giudicato volgare l'esibizione di Sabina. Gemma, invece, ha deciso di imitare l'attrice Charlize Theron nella pubblicità di un noto profumo ed è uscita da una vasca piena di palloncini dorati. La dama torinese è stata oggetto di critiche da parte di Tina, prima ancora di entrare in studio.

Registrazione di U&D del 3 marzo: nuovo scontro fra Armando e Samantha Curcio

Dopo aver avuto un acceso scontro in una delle ultime puntate andate in onda, Armando e Samantha hanno avuto nuovamente una lite in studio.

Il cavaliere partenopeo ha attaccato la tronista, dopo aver appreso che la single è uscita con Gero, cavaliere del trono over. Per Incarnato, Curcio sarebbe incoerente, perché Natale sarebbe troppo diverso dal suo corteggiatore Alessio. Nella discussione è intervenuto Gianni Sperti, affermando che l'attore napoletano si stava solamente vendicando per via della lite, avvenuta qualche giorno prima.

Nel frattempo, per Gero sono arrivate due ragazze per corteggiarlo, ma ha deciso di non farle rimanere.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne: Gemma resta single, Cataldo va via

Gemma ha raccontato di aver trascorso la serata precedente con Cataldo e ha deciso di chiudere con lui. Il cavaliere, invece, ha detto di essersi trovato bene durante la loro conoscenza, a tal punto che lascerebbe insieme a lei il programma.

Gemma ha detto di essere imbarazzata per le circostanze ed è stata attaccata da Maurizio Peduzzi, che l'ha colpevolizzata per via del suo modo di porsi in quell'occasione. Nel frattempo, Cataldo ha chiesto di poter restare in studio ed è stato attaccato da Gianni perché, a detta dell'opinionista di Uomini e Donne, il single cercherebbe solo visibilità. Galgani è intervenuta, sostenendo di non voler dare nessuna possibilità al cavaliere e, pertanto, Cataldo ha dovuto lasciare la trasmissione.