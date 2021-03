Lo sceneggiato turco DayDreamer - le ali del sogno non smette di regalare emozioni ai fan. Gli spoiler su ciò che succederà negli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Can Divit e Sanem Aydin saranno sempre più distanti a seguito di un incidente stradale.

A complicare la situazione sarà l’arrivo alla Fikri Harika di Aisha: quest’ultima andrà all’agenzia per concordare gli ultimi dettagli di una campagna pubblicitaria in assenza del padre. Sin dal primo istante il fotografo e la nuova arrivata appariranno parecchio complici, un dettaglio che scatenerà la gelosia di Sanem.

Aisha a quanto pare avrà tutte le carte in regola per poter fare breccia nel cuore di Can, visto che sembrerà essere quasi la sua copia al femminile.

DayDreamer, trame turche: Can convinto di essere ancora fidanzato con Polen

Le anticipazioni delle puntate che faranno compagnia ai telespettatori italiani nelle prossime settimane di programmazione, dicono che i due protagonisti Sanem e Can faranno i conti con un nuovo ostacolo.

Accadrà infatti qualcosa di sconvolgente, proprio quando la scrittrice e il fotografo torneranno insieme e non dovranno più guardarsi le spalle dal nemico Yigit per averlo smascherato: Can e la sua amata avranno un incidente stradale. Se la fanciulla riuscirà a cavarsela senza grossi problemi, le cose andranno peggio per il fotografo, che dopo essere entrato in coma riaprirà gli occhi e cancellerà dalla sua mente gli ultimi due anni.

Oltre a non riuscire a recarsi alle isole Galapagos come erano intenzionati a fare, quindi Can e Sanem saranno più freddi che mai: quest’ultima per il fotografo diventerà praticamente una sconosciuta, poiché egli crederà di essere ancora impegnato sentimentalmente con la sua storica fidanzata Polen.

Il sospetto del fotografo, Sanem infastidita da Aisha

Sanem darà l’impressione di perdere ogni speranza di essere ricordata da Can, dopo avergli regalato il libro che parla della loro storia d'amore.

Successivamente quest’ultimo inizierà ad avere il sospetto di essersi dimenticato della scrittrice per non sopportare di nuovo il dolore di averla fatta soffrire in passato dopo la loro rottura.

Il fotografo ben presto capirà di non essersi sbagliato, quando - dopo l’ennesimo battibecco - Sanem gli dirà di essere stata ricoverata in una struttura psichiatrica a causa sua.

La situazione peggiorerà quando Can e Sanem inizieranno a collaborare con Aisha. La new entry si rivelerà essere la nipote dell’uomo che acquisterà il brevetto per le creme di Sanem, colui che ha consentito alla talentuosa scrittrice di impossessarsi del palazzo della Fikri Harika. Il dirigente commissionerà all’agenzia la campagna pubblicitaria dei prodotti con la consapevolezza che Sanem saprà garantire tante vendite: quest’ultima sin da subito dimostrerà di essere infastidita quando vedrà Aisha e Can condividere la passione per i viaggi.

Sanem fa di tutto per far allontanare Can e Aisha, Leyla costretta a dire una menzogna

Sanem non perderà tempo per dare inizio a una serie di situazioni anche con dei risvolti divertenti per impedire a Can di avvicinarsi ulteriormente alla collaboratrice Aisha.

Intanto Leyla si vedrà costretta a dire una menzogna, in particolare farà credere al nuovo cliente che il fotografo e sua sorella sono alla ricerca di un direttore italiano rinomato per convincerlo a girare uno spot.