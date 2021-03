Domenica 28 marzo, è stata registrata la seconda puntata settimanale di U&D. Le anticipazioni che circolano in rete, informano i telespettatori della reazione che ha avuto Gemma al rifiuto di Roberto. Il cavaliere ha minimizzato la conoscenza con Galgani, che non ha trattenuto le lacrime per la delusione: Sirius ha preso le parti della torinese, ma è stato a sua volta attaccato da Armando. Samantha e Giacomo sono usciti con nuovi corteggiatori: la tronista, in particolare, è rimasta colpita da un ex protagonista di Temptation Island.

Le lacrime di Gemma negli studi di U&D

Uno dei primi argomenti che sono stati affrontati da Maria De Filippi nella puntata di U&D registrata il 28 marzo, è quello dell'improvvisa rottura tra Gemma e Roberto.

Sabato scorso, infatti, la dama è rimasta malissimo quando il cavaliere che stava frequentando ha descritto il loro rapporto come puramente amichevole, prendendo le distanze da un'eventuale relazione.

Le anticipazioni fanno sapere che la torinese ha pianto di nuovo dopo aver visto l'uomo e Isabella (la donna che le era stata preferita neppure 24 ore prima) parlare di lei nel backstage: in un filmato mostrato in studio, infatti, Roberto è stato rimproverato di aver illuso Galgani con messaggi troppo affettuosi.

Vedendo la 71enne disperata, Nicola Vivarelli ha preso parola e l'ha difesa: il giovane protagonista del Trono Over ha criticato il "collega" di parterre dicendo che avrebbe preso in giro Gemma fingendo un interesse che non ha mai avuto.

Un ballo tra Gemma e Vivarelli a U&D

Le parole di Sirius, però, hanno suscitato la reazione di Armando: il napoletano ha puntato il dito sia contro Nicola che contro Roberto, a suo parere entrambi interessati ai riflettori e non a Gemma. La dama di U&D non è riuscita a sbilanciarsi perché troppo dispiaciuta per l'ennesimo rifiuto, ma Incarnato ha provato a farla ragionare suggerendole di non fidarsi neppure di Nicola, che la starebbe usando soltanto per partecipare ancora alla trasmissione.

Galgani ha ascoltato i consigli di tutti ma alla fine ha deciso di ballare proprio con il 27enne che ha frequentato l'anno scorso, lo stesso che è rientrato nel cast del Trono Over dopo circa tre mesi d'assenza per motivi di lavoro.

Luca, invece, ha interrotto la conoscenza con Anna Maria mentre ha accettato il corteggiamento della new entry Sara. Questa decisione del cavaliere ha fatto rimanere male Elisabetta, che non ha trattenuto le lacrime quando è stata interpellata da De Filippi sull'argomento.

Samantha conosce un ex 'tentatore' a U&D

Per quanto riguarda i giovani tronisti, la registrazione di U&D di domenica 28 marzo si è aperta con un tentativo di chiarimento tra Giacomo e Carolina. La ragazza ha chiesto spiegazioni sul mancato incontro settimanale in esterna, ma il protagonista del Trono Classico si è detto indispettito dalla tardiva reazione della sua corteggiatrice (che nella puntata del giorno prima non aveva proferito parola sull'argomento).

Il ballo che i due hanno fatto per riavvicinarsi, ha spinto Martina a lasciare lo studio: Giacomo l'ha seguita nel backstage per assicurarsi del fatto che non lasciasse il programma.

Samantha ha conosciuto due nuovi spasimanti: uno è Bohgan, single di una recente edizione di Temptation Island.

Tra loro è nato subito un bel feeling, e questa cosa ha fatto storcere il naso ad Alessio. I corteggiatori della napoletana hanno battibeccato a lungo, ma lei ha confermato di provare un interesse per entrambi.

Giulio, invece, è stato eliminato dopo un'uscita che alla tronista non è piaciuta affatto.