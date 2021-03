La storia d'amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prosegue a gonfie vele anche adesso che si sono spenti i riflettori sul Grande Fratello Vip 5. I due vanno d'amore e d'accordo così come hanno confermato in diverse interviste e come testimoniano anche loro stessi sui social. Eppure, non tutti credono nella veridicità di questo sentimento, tra cui Abraham Garcia, ex fidanzato di Giulia, il quale in una recente intervista ha voluto lanciare un "grido d'allarme" a Pierpaolo, mettendolo in guardia da quello che sarebbe il rischio al quale starebbe andando incontro fidanzandosi con Giulia.

L'attacco dell'ex fidanzato di Giulia Salemi e l'avvertimento a Pierpaolo: 'Stai attento'

"Pierpaolo Stai attento, Giulia userà anche te": è questo l'avvertimento di Abraham rivolto nei confronti di Pretelli a distanza di quasi un mese dalla fine di questo Grande Fratello Vip.

Garcia ha racontato di aver vissuto, tra alti e bassi, una storia durata circa quattro anni con la Salemi, poi però ha ammesso di aver capito quelle che sarebbero state le reali intenzioni della ragazza.

"Poi ho capito che stava con me per interessi" ha sbottato Abraham nel corso della sua intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, aggiungendo che ad ogni reality show che la vede protagonista, Giulia riesce ad avere un flirt con uno dei concorrenti in gara.

I dubbi sulla coppia Giulia-Pierpaolo

E così, il giovane Garcia non ha nascosto di avere molti dubbi in merito alla sincerità dei sentimenti di Giulia nei confronti dell'ex velino di Striscia la notizia. Ma sarà davvero così? Pierpaolo deve stare davvero in guardia dalle intenzioni della Salemi oppure si tratta soltanto di accuse infondate?

In queste settimane post reality show, Giulia ha più volte ammesso di essere realmente innamorata di Pierpaolo, svelando di aver ritrovato la serenità e la felicità al suo fianco.

Lo stesso Pretelli, ha ammesso che tra di loro sta procedendo tutto nel migliore dei modi e che c'è un grande feeling tra di loro. Tutto, quindi, sembra far ben sperare anche in vista di una possibile convivenza che potrebbe vederli protagonisti nel corso dei prossimi mesi.

I genitori di Pierpaolo non sono entusiasti della Salemi

Di sicuro, le dichiarazioni dell'ex fidanzato di Giulia Salemi, finiranno per creare un po' di caos soprattutto per i genitori di Pierpaolo, i quali non avrebbero accettato con entusiasmo la nascita di questa storia d'amore.

Pierpaolo, infatti, ha dichiarato che la sua famiglia si è lasciata condizionare da quello che si legge in giro sul web e sui social e per tale motivo non sarebbero entusiasti della sua relazione con la Salemi.

Riusciranno a ricredersi oppure le parole di Abraham alimenteranno ancora di più i loro dubbi? Lo scopriremo nelle prossime settimane.