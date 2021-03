Sophie Codegoni continua a essere al centro della ribalta dopo la scelta finale a Uomini e donne, con la quale ha coronato il suo sogno d'amore con Matteo Ranieri. Infatti l'ex tronista ha scatenato un acceso dibattito per alcune storie che ha postato sul suo profilo Instagram, dove diceva di andare al supermercato non per necessità, ma soltanto per lo "sfizio" di uscire di casa e passeggiare. Immediata la reazione dei fan che si sono scagliati contro Sophie per queste sue affermazioni, al punto che la ragazza ha dovuto correre ai ripari e fare chiarezza.

'Sono al supermercato per passare la mia ora libera' dice Sophie e scoppia la polemica

Tutto è partito dopo che Sophie ha postato una storia in cui si riprendeva all'interno di un "supermercato a tre piani", affermando però di trovarsi lì per diletto, soltanto per poter uscire di casa e fare qualcosa di diverso.

"Sono venuta al supermercato, non devo compare niente" dice Sophie nel suo filmato postato sui social mentre inquadra il suo outfit.

"Sono venuta a passeggiare, perché è l'unica cosa che ormai si può fare. Questo qui è un supermercato di tre piani, quindi passerà la mia ora libera qui", dice l'ex tronista di Uomini e donne.

Dichiarazioni che non sono passate inosservate e che hanno scatenato accese polemiche sui social, tanto che dopo essersi resa conto di quello che era successo, la stessa Sophie ha scelto di correre ai ripari e lo ha fatto postando delle nuove storie.

'Non sottovaluto la situazione che c'è fuori' precisa l'ex tronista di U&D

La ragazza ha smentito se stessa, precisando che la sua storia precedente era "scherzosa" e che in realtà è andata al supermercato per necessità e non per diletto.

"Ho visto che l'ultima mia storia ha scatenato un po' di panico. Era solo una battuta. So benissimo la situazione che c'è fuori e non la sottovaluto" ha risposto Sophie a tutti coloro che l'hanno criticata.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Per dare la prova ufficiale della spesa, Sophie ha scelto di mostrare sui social anche lo scontrino che attesta il fatto che effettivamente si è recata al supermercato per comprare dei beni di prima necessità e non per passare del tempo in maniera diversa.

La verità di Matteo sulla presunta crisi con Sophie dopo U&D

L'ex tronista di Uomini e donne è stata al centro delle polemiche anche per la sua storia d'amore con Matteo.

Si era vociferato che i due fossero in crisi, dopo che Sophie si era lamentata del fatto che si vedessero poco.

Matteo Ranieri però, in una recente intervista, ha smentito queste voci precisando che malgrado la distanza che li separa, tutto sta proseguendo nel migliore dei modi.