Sta per tornare in onda l'appuntamento con Un passo dal cielo 6, la fortunatissima fiction con Daniele Liotti che negli anni precedenti ha appassionato milioni e milioni di spettatori su Rai 1. I colpi di scena non mancheranno in questo nuovo capitolo che si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Come svelato dal nuovo promo che in questi giorni sta andando in onda sui canali Rai, Francesco dovrà fare i conti con un gravissimo lutto che lo coinvolgerà nel corso della prima puntata della sesta stagione.

Anticipazioni sulla prima puntata di Un passo dal cielo 6: Emma muore

Nel dettaglio, le anticipazioni sul debutto di Un passo dal cielo 6 - I Guardiani, rivelano che la prima delle otto puntate previste andrà in onda il prossimo 1 aprile, così come confermato dal promo trasmesso in televisione.

Per Francesco ci sarà subito il primo ostacolo da superare e che avrà a che fare con la morte della sua amata Emma, interpretata dall'attrice Pilar Fogliati. Chi ha seguito le stagioni precedenti sa bene che la donna era gravemente malata e a quanto pare non è riuscita ad avere la meglio.

Nel nuovo promo della fiction con Daniele Liotti, infatti, si vede Francesco che va a piangere sulla tomba di Emma, disperato per questo addio che segnerà la sua vita.

Francesco cambia vita dopo la morte di Emma

E in effetti, le anticipazioni su Un passo dal cielo 6 rivelano che Francesco deciderà di lasciare la Forestale. Non sarà più il capo, così come è stato nelle stagioni precedenti della fiction, ma continuerà comunque ad occuparsi del benessere del territorio, da civile.

Cambia anche la location di questa sesta stagione della fiction, dato che le riprese si sono spostate dal Trentino Alto Adige al Veneto.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché le anticipazioni sulla prima puntata di Un passo dal cielo 6 rivelano che ci sarà spazio anche per l'ingresso in scena di nuovi personaggi che diventeranno protagonisti dei vari episodi in programma su Rai 1 a partire dal 1° aprile 2021.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Le novità del cast di Un passo dal cielo 6, in onda dal 1° aprile in tv

Le anticipazioni sul cast della fiction con Liotti, rivelano che è confermata la presenza di Giusy Buscemi che vestirà i panni di Manuela, sorella di Nappi.

Tra le new entry, invece, è prevista la presenza di Anna Dalton che il pubblico ha già avuto modo di conoscere durante la sua partecipazione ad un'altra fiction di successo di Rai 1, L'Allieva 4 con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale.

Occhi puntati anche sul personaggio di Aurora Ruffino che potrebbe portare scompiglio nella vita di Francesco Neri e non si esclude che possa ritrovare con lei il sorriso, dopo la morte della sua amata Emma.