Secondo le ultime anticipazioni della soap opera Un posto al sole, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 26 marzo, Filippo Sartori avrà dei problemi di salute e quindi andrà a fare degli esami medici. Nel mentre Rossella sarà devastata a causa del tradimento di Patrizio, ma tenterà comunque di riprendere a studiare. In particolare saranno Silvia e Michele che la convinceranno che una delusione amorosa non può compromettere il suo futuro. Allo stesso tempo, la titolare del caffè Vesuvio proverà a riconciliarsi con il giornalista. Anche Susanna proverà a riavvicinarsi a Niko e tra i due ci sarà una certa complicità.

Silvia e Michele convinceranno Rossella a riprendere a studiare

Nelle puntate in onda settimana prossima su Rai 3, Filippo continuerà ad avere un forte mal di testa, però non se ne preoccuperò più di tanto. Intanto Rossella sarà ancora incredula per il tradimento del suo fidanzato e per questo non riuscirà proprio a concentrarsi sugli studi. Silvia e Michele però cercheranno in tutti i modi di far riprendere Rossella a studiare.

Poco dopo per Filippo e Serena, proprio quando tra i due sembra ritornato il sereno, ci saranno altri eventi a complicare le cose. Nel frattempo, Silvia e Michele spiegheranno alla loro figlia che non deve mettere a rischio il suo percorso di laurea e il suo futuro a causa di una delusione in amore.

Rossella riprenderà a studiare

Successivamente, Sartori a causa dei continui mal di testa deciderà di sottoporsi ad alcuni esami clinici. Intanto Rossella ritroverà la voglia di studiare, ma i tempi saranno strettissimi e quindi la giovane potrebbe non riuscire a consegnare in tempo la tesi di laurea. Nonostante ciò la ragazza raccoglierà tutte le sue forze e proverà a vincere questa sfida.

Dal punto di vista sentimentale, invece, non ci saranno possibilità che la ragazza possa perdonare Patrizio, in quanto sarà ancora distrutta dall'accaduto e non vorrà perdonarlo.

Susanna proverà a riavvicinarsi a Niko

Poco dopo Susanna si riavvicinerà nuovamente a Niko e i due ritroveranno quella complicità perduta. Anche Silvia proverà in tutti i modi a riconciliarsi con Michele.

Franco sarà alle prese con il suo nuovo lavoro di addetto alla sicurezza dei cantieri. Nel mentre Filippo otterrà i risultati degli esami clini e si ritroverà di fronte ad una decisione molto importante da prendere.

Non ci resta che aspettare la messa in onda televisiva delle prossime puntate per scoprire ulteriori novità della soap opera Un posto al sole. Intanto per chi volesse rivedere gli episodi precedenti potrà farlo tramite la piattaforma di Rai play.