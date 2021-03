Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima da lunedì 8 a venerdì 12 marzo ci saranno tantissimi colpi di scena interessanti. In particolare Santiago riuscirà ad organizzare una sorpresa per Marcia e Felipe andrà su tutte le furie. Invece Ursula durante il banchetto per ufficializzare il fidanzamento tra Alvarez Hermoso e Genoveva, minaccerà quest'ultima con un'arma da taglio. La domestica sarà fuori di sé e farà cadere a terra la dark lady. Infine Camino andrà alle lezioni di pittura nell'atelier di Maite.

Santiago organizzerà una festa per Marta

Nei prossimi appuntamenti in onda settimana prossima, Santiago organizzerà una sorpresa per Marcia Sampaio grazie all'aiuto di Emilio e Cesareo. Nel mentre l'avvocato Felipe osserverà da lontano la festa e andrà su tutte le furie. Inoltre l'uomo se la prenderà soprattutto con Genoveva.

Poco dopo Maite andrà a parlare con Felicia e la convincerà che per Camino le lezioni di pittura potrebbe diventare una grandissima opportunità. Intanto Jose annuncerà che ha ricevuto una proposta molto importante, mentre sua moglie Bellita manderà dei viveri a Margarita da diverse settimane, però in forma anonima. La donna però scoprirà il mittente di questi generosi gesti e si presenterà a casa della cantante per restituire il pacco ricevuto.

Ursula minaccerà Genoveva con un'arma da taglio

Successivamente verrà organizzato un rinfresco a casa della dark lady di Acacias 38 e in questa circostanza Felipe vorrà ufficializzare il fidanzamento con la donna. Ma nell'istante in cui l'avvocato starà per fare l'annuncio arriverà Ursula. Salmeron sarà spaventata e allo stesso tempo molto seccata dall'arrivo della donna e così la caccerà definitivamente da casa sua.

La domestica però non ci starà ad essere mandata via in malo molto e così minaccerà Genoveva con un coltello.

Camino inizierà le lezioni di pittura con Maite

In particolare Ursula si troverà in uno stato davvero delirante e scambierà addirittura Salmeron per una delle sue figlie e nel mentre che la starà minacciando, la farà cadere. Fortunatamente però arriverà Alvarez Hermoso che soccorrerà la donna.

L'uomo stava aspettando la dark lady proprio per ufficializzare il loro fidanzamento e quindi andrà a cercarla. Salmeron però non racconterà la verità all'avvocato e dirà di essersi fatta male da sola.

Nel frattempo Jacinto farà da paciere tra Marcelina e Lolita, mentre Santiago troverà un modo per tirare su di morale la brasiliana Marcia. Infine Camino sarà molto emozionata in quanto potrà finalmente iniziare le lezioni di pittura con Maite.