Al Teatro Augusteo di Napoli, l'attrice Lina Sastri sarà in scena sabato 9 dicembre alle ore 21 e domenica 10 alle ore 18 per omaggiare il drammaturgo, poeta e scrittore Eduardo De Filippo, con lo spettacolo "Eduardo mio. Maestro di vita e di palcoscenico".

In particolare, Sastri attraverso questo spettacolo cercherà di raccontare quello che è considerato uno dei più importanti autori teatrali italiani del Novecento, attraverso i suoi ricordi personali, sia in teatro che in generale nella vita.

Lina Sastri è l'ideatrice e regista dell'opera teatrale 'Eduardo mio'

L'opera teatrale "Eduardo mio. Maestro di vita e di palcoscenico" è un racconto mediante il quale Eduardo viene raccontato da Lina Sastri: ciò viene fatto attraverso le sue poesie, citazioni di alcune delle sue opere più famose, il tutto il tutto accompagnato da alcune delle canzoni napoletane che l'attore tanto amava.

Ad accompagnarla ci saranno Filippo D’Allio alla chitarra, Luigi Sigillo al contrabbasso, Giacomo Mirra al violino, Ciro Cascino al pianoforte e Domenico Monda alle percussioni.

I ricordi di Eduardo De Filippo

Nell'opera "Eduardo mio. Maestro di vita e di palcoscenico" Lina Sastri ripercorrerà in primis i suoi ricordi in scena insieme ad Eduardo De Filippo, partendo da Gli esami non finiscono mai, dove inizialmente l'attrice interpretava una semplice cameriera, poi ha interpretato Bonaria per una sostituzione.

Lina Sastri poi continuerà cantando alcuni dei brani preferiti di Eduardo, passando da Reginella a Uocchie c’arraggiunate, fino a Canzone Appasiunata e Totonno ‘e Quagliarella.

Omaggio speciale dell'attrice a Napoli con la canzone 'Napule è' di Pino Daniele

Successivamente Lina Sastri interpreterà un estratto di Filumena Marturano che ha interpretato accanto a Luca De Filippo, con la regia di Francesco Rosi e racconterà che Eduardo l’aveva scritta per sua sorella Titina.

Lo spettacolo verrà concluso da Lina Sastri tramite un omaggio alla sua città, la sua Napoli, attraverso la canzone Napule è di Pino Daniele.

Chi è Lina Sastri

Lina Sastri è un' attrice e cantante napoletana che ha compiuto 70 anni proprio due settimane fa.

Oltre a lavorare per il teatro, nella sua carriera ha avuto anche importanti riconoscimenti per dei lavori cinematografici, ha infatti vinto due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per "Mi manda Picone" e per "Segreti segreti" e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per "L'inchiesta". Come cantante ha inoltre inciso 12 album musicali in studio e tre live.