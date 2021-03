Gemma Galgani e Giorgio Manetti continuano a lanciarsi frecciatine a distanza. Sebbene siano trascorsi un po' di anni dal giorno in cui la loro relazione è finita, tra i due non corre buon sangue. Complici una serie di dichiarazioni al vetriolo che recentemente sono state rilasciate da Gemma Galgani, ecco che Giorgio ha scelto di togliersi qualche sassolino dalle scarpe e ha ammesso che ormai non gli interessa più parlare della sua ex fidanzata, aggiungendo poi che lei lo ha cercato per tre anni.

'Perché mi ha cercato per tre anni' sbotta Giorgio parlando della sua ex Gemma

Nel dettaglio, in una recente intervista Gemma era tornata a parlare della sua storia d'amore importante nata a Uomini e donne: quella con il "gabbiano" Giorgio che le aveva rapito il cuore.

Una love story che aveva appassionato il pubblico della trasmissione di Maria De Filippi e che aveva fatto sperare la Galgani, la quale fino alla fine ha cercato di riconquistare la fiducia del cavaliere toscano.

Alla fine, però, i due si sono detti addio e la Galgani in una recente intervista lo ha definito una persona "mediocre" e "superficiale". Immediata la reazione del "gabbiano", il quale non è rimasto in silenzio ed ha risposto per le rime alla sua ex fidanzata.

"Se mi vede così, vorrei capire per quale motivo mi ha continuato a cercare per tre anni" ha ammesso Giorgio Manetti aggiungendo poi di non essere mai stato una persona mediocre ne tantomeno superficiale, come lo ha descritto la Galgani.

'Non interessa parlare di lei' sbotta Giorgio Manetti

"A me non interessa nulla parlare di lei" ha proseguito ancora Manetti, aggiungendo che non sarebbe lui a cercare i giornalisti bensì questi a cercarlo per avere delle interviste.

A Giorgio, però, pur non interessando più niente della sua ex dama conosciuta a Uomini e donne, ha ribadito di non aver alcun tipo di problema nel dire la sua in merito a quella che è stata la loro "tormentata" relazione ai tempi del programma di Maria De Filippi.

Nel corso della nuova intervista a Nuovo, poi, Giorgio ha voluto dare anche dei "consigli" alla sua ex fidanzata, rivelando che ormai a questo punto del suo percorso a Uomini e donne, dovrebbe essere interessata ad incontrare cavalieri in grado di eccitarla dal punto di vista intellettivo e non fisico.

La frecciatina di Giorgio alla sua ex Gemma

"Altrimenti la cosa diventa patetica" ha proseguito ancora Giorgio che non le ha mandate di certo a dire alla sua ex fidanzata.

Quale sarà a questo punto la reazione della dama torinese? Replicherà ulteriormente alle frecciatine di Giorgio? Lo scopriremo nelle prossime registrazioni di Uomini e donne. Intanto Gemma non demorde e continua ad essere alla ricerca del suo grande amore.