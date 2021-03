Pronte le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore con il dolore di Marcello che, nonostante si sia liberato di Sergio Castrese, non riesce a dimenticare Ludovica e di quanto stia bene con lei. Sarà così che il giovane Barbieri le chiederà un ultimo appuntamento, che cosa le dirà?

La situazione di Cosimo è molto seria. L'affare con Umberto è saltato e il patrimonio è a rischio. La scelta di tenere Gabriella all'oscuro si rivela fallimentare, visto che la verità verrà a galla inesorabilmente.

Il Paradiso delle Signore, tanti segreti nel vaso di Pandora

Proseguono le vicende degli amati protagonisti della soap campionessa di ascolti in onda su Rai 1.

In questo momento, tanti segreti stanno facendo tremare i loro custodi. Marta e Dante sono legati da un rapporto - ancora non si sa di che natura - nato a New York, mentre Adelaide continua a tacere su Ravasi.

Ludovica ha perso i suoi soldi e il patrimonio di famiglia e, proprio ora che ha ottenuto il perdono di Adelaide e Umberto, rischia di perdere la sua reputazione se solo questo retroscena venisse fuori al Circolo. E poi c'è Vittorio, che non ha ancora detto alla moglie di averla tradita con Beatrice.

Nella schiera di chi ha scelto di celare la verità c'è anche Giuseppe: impegnato in un losco affare, sta ingannando con il suo proverbiale e ligio comportamento Agnese. Infine, Gloria non ha ancora rivelato chi è la misteriosa persona che ha ritrovato a Milano e che non vuole più lasciare.

L'ultima richiesta di Marcello e la scoperta di Gabriella

Le anticipazioni Il Paradiso delle Signore raccontano che Cosimo dovrà fare i conti con la realtà. Gabriella, per puro caso, scopre la verità sulla fabbrica e dei problemi relativi a essa. Il marito non può più mentire ed è costretto a raccontarle che cosa è successo: l'affare immobiliare è saltato.

La coppia si trova così ad affrontare la prima, grande prova. Basterà l'amore a tenerli uniti?

Nel frattempo, Marcello sembra aver definitivamente dimenticato Roberta. Il giovane Barbieri è grato a Ludovica per l'aiuto che gli ha offerto e anche per la sua amicizia nata proprio in questa occasione. Ma c'è dell'altro. Continua a essere nei suoi pensieri e così è lo stesso per Ludovica.

Barbieri non vuole perdere tempo e così chiede alla bella Brancia di rivedersi ancora, anche se fosse l'ultima volta. Ha bisogno della sua vicinanza e di capire che cosa prova realmente per lei. Ludovica accetterà questo determinante invito o preferirà andare avanti per la sua strada?

La puntata del 25 marzo 2021, come di consueto, può essere guardata in qualsiasi momento anche su RaiPlay dopo la messa in onda nel daytime di Rai 1.