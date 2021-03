A Uomini e donne è tempo di nuovi amori per il cavaliere Riccardo Guarnieri che, per diverso tempo, è stato protagonista di una tormentata storia d'amore con la dama Ida Platano, amica storica di Gemma Galgani. Dopo un lungo "tira e molla", i due scelsero di dirsi addio, consapevoli del fatto che la loro storia d'amore non potesse durare a lungo. Proprio nelle ultime puntate di U&D trasmesse su Canale 5, Riccardo ha intrapreso un nuovo percorso di vita al fianco della dama Roberta Di Padua, che ha saputo far breccia nel suo cuore. A quanto pare, il colpo sarebbe stato "forte" per Ida, che in passato aveva preso in considerazione l'idea di convolare a nozze con Riccardo.

Ida e Riccardo, lei voleva sposarlo: ora lui è fidanzato con Roberta

Come svelato sulle pagine della rivista "Nuovo Tv", Ida Platano pare che volesse sposare per davvero Riccardo, dato che in diverse occasioni ha ammesso di essere realmente innamorata del cavaliere che le aveva rapito il cuore della trasmissione di Maria De Filippi.

"Ida, che voleva sposarlo, tornerà da Maria" scrive la rivista, facendo riferimento al fatto che Ida Platano a breve potrebbe tornare di nuovo nel parterre di dame di Uomini e donne.

A quanto pare, infatti, dopo l'addio del suo ex Riccardo che ha coronato il suo sogno d'amore con Roberta, ecco che per Ida potrebbero aprirsi di nuovo le porte della trasmissione di Maria De Filippi.

Il possibile ritorno di Ida Platano a Uomini e donne

"Sto facendo un lavoro importante su me stessa" ha ammesso Platano in una recente intervista senza nascondere che potrebbe rientrare a far parte del cast di Uomini e donne.

Nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto si tratterebbe di un graditissimo ritorno per il pubblico da casa e in primis per la sua amica del cuore Gemma Galgani.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La storica dama torinese di Uomini e donne, in questi giorni, ha parlato dello status sentimentale di Ida post scelta di Riccardo e Roberta in trasmissione.

Le parole di Gemma Galgani su Ida Platano

"Ida si sente come ogni donna che vede il suo ex, l'uomo con il quale sognava di condividere una vita, realizzare quel sogno con un'altra", ha ammesso senza troppi mezzi termini Gemma, confermando di fatto che i due avessero intenzione di mettere su famiglia e quindi di convolare a nozze.

"Purtroppo conosco bene questa sensazione" ha aggiunto poi Galgani che da ben 12 anni è presente nel parterre delle dame di Uomini e donne, alla ricerca del grande amore della sua vita.

Anche Gemma, proprio come Ida, ha sofferto molto per amore, essendo stata lasciata più volte da diversi cavalieri, tra cui il "gabbiano" Giorgio Manetti, che fece perdere la testa alla dama torinese.