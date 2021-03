Tra le ultime coppie che si sono formate nello studio di Uomini e donne vi è quella composta da Sophie e Matteo. Una scelta seguitissima dal pubblico da casa che ha fatto sognare i tantissimi fan della coppia che continuano a seguirli sui social. Eppure, nonostante il grande sentimento che li unisce, Sophie in una recente intervista a Nuovo Tv ha ammesso che non è proprio tutto "rose e fiori" e non ha nascosto che ci sono delle discussioni tra lei e il suo fidanzato. Il motivo? La lontananza che li separa.

Le parole di Sophie su Matteo dopo la scelta a Uomini e donne: 'Ci sono discussioni'

Sophie ha ammesso che in questo momento lei e Matteo non possono vivere la loro relazione come vorrebbero, perché sono distanti l'uno dall'altro per motivi di lavoro.

Lei vive a Varese ma sta pensando di trasferirsi a Milano, dove pensa di trovare un appartamento.

Matteo, invece, vive a Genova città in cui lavora nell'azienda della sua famiglia. "Sono felice quando siamo insieme, ma quando è lontano da me mi manca e nascono le prime discussioni" ha dichiarato l'ex tronista di Uomini e donne.

Sophie soffre per la distanza dal suo Matteo

I due si ritroverebbero a litigare per dei motivi legati alla distanza che, in questo momento, c'è tra di loro.

"Gli dico sempre di avvicinarsi a me" ha ammesso Sophie nel corso della sua intervista, aggiungendo che in queste prime settimane post scelta, hanno avuto modo di scoprire dei lati inediti dei loro caratteri che non erano emersi durante il percorso fatto in trasmissione dalla De Filippi.

"Ci stiamo conoscendo in tutto e per tutto" ha ammesso Sophie sottolineando il fatto che in questo momento non pensando ad una convivenza stabile proprio a causa di questa distanza che li separa e che la fa soffrire.

"Di una convivenza non ne abbiamo ancora parlato. Andiamo con i piedi di piombo" ha ammesso l'ex tronista, confermando così di non voler affrettare i tempi con il suo fidanzato.

Il futuro di Sophie dopo Uomini e donne: non rifiuterebbe il GF Vip

In attesa di scoprire come si evolverà questa relazione nata a Uomini e donne e se Sophie e Matteo riusciranno a superare anche il problema della distanza fisica, la ragazza non ha nascosto che se dovessero arrivare nuove offerte televisive, le valuterebbe molto volentieri.

Sophie, infatti, non ha nascosto che le piacerebbe poter partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip, sottolineando il fatto che questa esperienza le permetterebbe di farsi conoscere al 100%.

Al tempo stesso, Sophie ha ammesso che non le dispiacerebbe neppure ricoprire il ruolo di opinionista in un programma televisivo.