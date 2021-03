Sossio e Ursula si sono conosciuti a Uomini e donne e, nel corso di una recente intervista, hanno rivelato di essere pronti per le nozze. Gli ex protagonisti di Temptation Island hanno dichiarato che il loro sarà un matrimonio particolare. Per il giorno del sì, Aruta e Bennardo hanno intenzione di organizzare una mini vacanza per gli ospiti e la cerimonia non verrà celebrata nel luogo di origine dei futuri sposi, ma altrove. La futura sposa ha dichiarato che indosserà un abito su misura.

Sossio e Ursula non si sposano nelle loro regioni di origine

Sossio e Ursula, in una recente intervista, hanno anticipato di essere pronti a rendere ufficiale la loro unione e l'ex dama di Uomini e Donne ha dichiarato: ''Sì.

Noi contavamo di sposarci nel giugno di quest'anno. Il venticinque giugno è il mio compleanno e volevamo fissare la data proprio in quel periodo. La nostra idea di matrimonio è un po' particolare...''. Per l'occasione, infatti, la futura signora Aruta, ha affermato di voler organizzare una mini vacanza per i loro ospiti: ''Sossio è di Castellammare, io di Taranto, ma ci piacerebbe celebrare le nozze altrove''. Ursula ha proseguito, rivelando che le nozze non saranno celebrate né in Puglia, né in Campania, anticipando che il giorno del sì sarà fra il mare e la montagna. Riguardo all'abito, la futura sposa ha dichiarato: ''Ho in mente qualcosa di particolare, molto particolare. Me lo farò fare su misura, per cui sarà una cosa unica''.

La rinascita di Sossio grazie a Uomini e Donne

Sossio ha confidato di non cercare nient'altro a Uomini e Donne, anche se ha impiegato tanto a trovare ciò che desiderava: ''So che sono rimasto tanto tempo lì e sono stato tanto attaccato. Ero lì per trovare l'amore e, quando è arrivata la persona giusta, ho voluto con tutto me stesso portare avanti questa storia.

Alla fine ho trovato una nuova famiglia, senza mai dimenticare i miei due bambini''. Aruta ha inoltre affermato di non essere andato nel programma di Maria De Filippi per fare il playboy e, da quando ha lasciato la trasmissione, le critiche nei suoi confronti sono sparite: ''Chi ci vuole ben ci segue e condivide il nostro affetto con noi''.

Sossio si è emozionato a Uomini e Donne per il regalo di Ursula

Recentemente, Sossio e Ursula sono stati ospiti di Uomini e Donne. La coppia è tornata nel luogo dove è sbocciato il loro amore, per raccontare al pubblico come stava procedendo la loro relazione. In quell'occasione, Bennardo ha fatto un dono al futuro sposo, per il suo compleanno e, ricordando quel momento, Aruta ha rivelato: ''Mi ha regalato una collana e dedicato delle bellissime parole. Non mi aspettavo quella sorpresa in studio. Sono rimasto commosso per il fatto che anche lei, all'inizio, era scettica su di me, mentre ora si è ricreduta''. Sossio ha inoltre affermato di aver dato dimostrazioni a Ursula: ''L'ho conquistata, si fida di me''.