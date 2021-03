Can Yaman si trova a Roma per impegni lavorativi e, nelle scorse settimane, l'attore turco ha preso parte alle riprese di Che Dio ci aiuti 6. In base alle indiscrezioni trapelate, i telespettatori potranno vedere il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, nella puntata che andrà in onda l'11 marzo su Rai 1. La presenza dell'attore sul set è legata, oltre alla sua popolarità nel nostro paese, anche all'impegno professionale nel remake di Sandokan.

Can Yaman barman in Che Dio ci aiuti

Attraverso le immagini pubblicate su un settimanale Gossip, è possibile osservare alcune scene che il pubblico potrà vedere nella puntata finale di Che Dio ci aiuti 6.

In uno scatto, Can Yaman ha una cassetta di frutta in mano e mostra la sua fisicità e i muscoli, in un'altra avrà a che fare con suor Angela che, attraverso un gesto della mano, sembrerà quasi redarguire, in modo scherzoso, l'attore turco. Can interpreterà il ruolo di barman all'Angolo Divino e turberà Azzurra con il suo fascino.

Il ruolo di Sandokan di Can Yaman e il legame con Che Dio ci aiuti

Can Yaman farà il suo ingresso in Che Dio ci aiuti 6, soltanto nell'ultima puntata e, la presenza del fidanzato di Diletta Leotta nella fiction è legata anche all'impegno professionale con Sandokan. Sia la soap di suor Angela, che il remake della serie tv anni '70, sono prodotte da Lux Vide. Anche in passato, la casa di produzione romana aveva applicato la stessa strategia.

Infatti, i personaggi di Che Dio ci aiuti, furono presentati in un altro successo di Rai 1, Don Matteo. A sua volta, nella soap con Terence Hill, venne introdotta Vanessa Incontrada, protagonista di Non dirlo al mio capo. Sembra quindi che la storia si ripeta anche con Can Yaman che verrà fatto conoscere al pubblico, l'11 marzo, prima di apparire nel ruolo di Sandokan.

Il successo di Can Yaman in Italia

L'attore di Istanbul è amato in Italia e il pubblico femminile impazzisce per lui. Dopo aver avuto successo in Turchia, al momento, Can si è trasferito a Roma per lavoro, ma la permanenza del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno nel nostro paese, è anche legata alla storia d'amore con Diletta Leotta. L'amore fra la presentatrice sportiva di Dazn e l'attore di Istanbul procede a gonfie vele e la coppia, per San Valentino, si è scambiata regali importanti.

Yaman ha regalato alla sua compagna un anello, mentre Diletta ha donato Cassius, un cavallo bianco, al suo fidanzato. Non resta che attendere l'11 marzo, per poter vedere su Rai 1 l'ultima puntata della sesta stagione di Che Dio ci aiuti, per scoprire se Can Yaman farà cambiare idea alla novizia Azzurra o se la ragazza deciderà di diventare suora.