Ci sono interessanti novità in merito alle condizioni cliniche di Filippo Sartori. Nei prossimi episodi di Un posto al sole, quest'ultimo si troverà a dover fare una scelta molto delicata. L'uomo, appena rientrato da Milano, dovrà infatti decidere che tipo di terapia seguire. In questo difficile percorso, Sartori sarà supportato da Serena, ma dovrà fare anche i conti con le continue ingerenze di suo padre. Nel frattempo, continuano i sabotaggi ai Cantieri e Franco Boschi dovrà proseguire con le sue indagini per scoprire l'identità della persona che si nasconde dietro questi misteriosi "incidenti".

A seguire le anticipazioni degli episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 5 al 9 aprile, alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, anticipazioni dal 5 al 9 aprile: una difficile decisione

Nei prossimi episodi, Un posto al sole assumerà sempre più i toni di un medical drama, dando ampio spazio alla storyline che vede Filippo (Michelangelo Tommaso) come protagonista. Quest'ultimo, dopo avere scoperto la gravità del suo problema neurologico, deciderà di chiedere un secondo parere medico a uno specialista di Milano. Purtroppo gli spoiler non rivelano l'esito di tale consulto, ma sottolineano che l'uomo si troverà dinanzi ad una difficile scelta da prendere in merito al percorso terapeutico da intraprendere.

Un posto al sole, spoiler fino al 9 aprile: Filippo e Serena partono per Milano

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 5 al 9 aprile, rivelano che Filippo si appresterà a prendere la sua decisione assieme a Serena (Miriam Candurro). Va ricordato che l'uomo aveva deciso di raggiungere Milano per trovare una possibile alternativa ad un intervento chirurgico che sarebbe risultato risolutivo, ma anche non esente da rischi.

In questo quadro, decisamente desolante, Sartori e sua moglie dovranno fare i conti anche con le continue ingerenze di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). L'uomo, sinceramente preoccupato per il figlio, proverà in tutti i modi a far valere il suo pensiero, intromettendosi però nelle decisioni della coppia.

Upas, trame di aprile: continuano i sabotaggi ai cantieri

Nel frattempo Roberto, già provato per le condizioni di Filippo, si troverà a dover gestire anche una difficilissima situazione ai cantieri. Nonostante la presenza di Franco (Peppe Zarbo), i sabotaggi non si fermeranno, mettendo a serio rischio gli affari dei Cantieri Palladini. Successivamente, Boschi contatterà Angela (Claudia Ruffo) per rassicurarla, ma porterà comunque avanti il suo lavoro, che si farà sempre più difficile. L'uomo arriverà infatti a trovarsi in seria difficoltà. Riuscirà infine a scovare il colpevole?