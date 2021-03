Continua l'appuntamento settimanale con la soap turca DayDreamer. Le anticipazioni rivelano che le nuove puntate, trasmesse da lunedì 5 a venerdì 9 aprile, saranno ricche di colpi di scena. Nihat avrà un malore improvviso a causa dell'abuso di cibo e la disperazione per la partenza della moglie. Sanem e Can dovranno scegliere i costumi per lo spot pubblicitario delle creme della scrittrice. A scattare le foto dovrà essere Can che, avendo poco budget, deciderà di far interpretare a Deren il ruolo di Cleopatra. Si assisterà inoltre a un sondaggio molto interessante: Can e Sanem dovranno descrivere il prototipo di ragazza/o ideale, ma entrambi si accorgeranno che le loro caratteristiche non saranno descritte sui fogli.

Can e Sanem insieme in macchina

Nel corso dei nuovi episodi di DayDreamer, in onda dal 5 al 9 aprile 2021, Leyla e il marito Emre continueranno a discutere dei soliti problemi di coppia. Deren nel frattempo si darà da fare per le riprese dello spot pubblicitario dei cosmetici della Aydin. La ragazza suggerirà a Sanem e Can di cercare insieme i costumi adatti alla scena da girare. I due ragazzi così si metteranno in viaggio per raggiungere la città in cerca dei capi. Quando saranno in macchina, la scrittrice si troverà a parlare con la sua "voce nella testa" e gli confesserà a Can di averla. A girare lo spot pubblicitario delle creme della Aydin sarà Can. Il ragazzo però avrà a disposizione un budget esiguo e deciderà di affidare la scena a Deren che interpreterà Cleopatra.

Nel frattempo Emre inizierà ad avere dei momenti di sconforto: il ragazzo si sentirà sprecato per il suo attuale lavoro e deciderà di licenziarsi. Il fratello di Can, viste le competenze della moglie e la sua esperienza come imprenditrice, convincerà Leyla a lasciare il suo posto di lavoro per aprire una loro attività nell'ambito musicale.

Adra denuncia la Friki Harika

Durante le nuove puntate della soap turca, Mevkibe si recherà a Mugla per prendersi cura del padre. Di conseguenza Nihat rimarrà solo in casa e angosciato per la partenza della moglie, troverà conforto nel cibo. Il licenziamento di Emre e della moglie, abbinato a un consumo eccessivo cibo, gli causeranno un malore. Nel frattempo Yigit si metterà d'accordo con Cemal e pagheranno Adra.

Il compito della ragazza sarà quello di denunciare Sanem, sostenendo che i suoi cosmetici gli abbiano causato una grave reazione allergica. L'azienda di Aydin otterrà poi un lavoro dal Club della vela ma per procedere con il lavoro sarà necessario rispondere a delle domande. Si tratterà di elencare le caratteristiche del proprio uomo/donna ideale. Ceycey inizierà a stampare le risposte e il giovane Divit cercherà di sbirciare i pareri di Sanem. Quest'ultima farà lo stesso con Can ma poco dopo si renderanno conto entrambi di non aver descritto il partner ideale dell'altro.