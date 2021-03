Non si metterà affatto bene la situazione tra Clara Curcio e Alberto, lo rivelano le anticipazioni della prossima settimana al 9 aprile di Un posto al sole. Il compagno di Clara, infatti, non reagirà positivamente alla fine della sua storia d'amore con la bella Curcio e si renderà protagonista di un gesto davvero clamoroso che coinvolgerà il piccolo Federico. In tutta questa vicenda, Patrizio si ritroverà a fare i conti con i suoi sentimenti, ma nonostante questa confusione amorosa, il ragazzo non mancherà di supportare Clara nella sua battaglia. Intanto, mentre Filippo dovrà prendere una decisione importante riguardante la sua salute, Ferri sarà sempre più sotto pressione.

Il comportamento di Vittorio accrescerà le preoccupazioni di Guido.

Anticipazioni Un posto al sole, trame al 9 aprile: il gesto di Alberto dispera Clara

La relazione tra Clara e Alberto sarà ad un punto di non ritorno, infatti la donna romperà i ponti con il padre di suo figlio in maniera definitiva. Data la situazione spiacevole con la sua ormai ex compagna, Palladini sfogherà la sua frustrazione su Patrizio, reo di aver istigato Clara nella sua scelta. E mentre Patrizio Giordano si mostrerà sensibile in merito alla vicenda e si interrogherà sui suoi sentimenti, Alberto perderà la testa completamente e commetterà un gesto davvero clamoroso!

Vedendo Clara disperata per la perdita del piccolo Federico, Giulia avrà un faccia a faccia con Alberto e cercherà di convincerlo a desistere nel suo proposito.

Filippo alle prese con una dura decisione nelle prossime puntate di UPAS

Filippo rientrerà a Milano, ma dopo essersi fatto visitare da un altro dottore per un secondo parere clinico, l'uomo dovrà prendere posizione sul da farsi. Nel dettaglio, il marito di Serena dovrà decidere quale approccio terapeutico applicare. Questa spiacevole vicenda terrorizzerà moltissimo Roberto Ferri che, oltre ad essere preoccupato per le condizioni di salute del figlio, avrà il suo daffare con il sabotatore dei Cantieri.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La pressione sarà talmente elevata che Ferri avrà difficoltà a gestire il tutto.

Guido preoccupatissimo per Vittorio

Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole figurano promettenti per Michele e Silvia. Tra i due coniugi sembrerà ritornare l'intimità di una volta, complice anche una bottiglia di vino portata da Indica. Messi di fronte all'eventualità, marito e moglie tireranno fuori i rispettivi sentimenti.

Frattanto, mentre Guido Del Bue sarà in pensiero per suo figlio, poiché lo vedrà sempre più solo ed emarginato, Mariella gli farà un annuncio spiazzante. In seguito vedremo Vittorio alle prese con un'apparente incombenza noiosa, che però potrebbe tramutarsi in una sorpresa piacevole.

UPAS spoiler: Clara chiede aiuto a Niko

I patemi d'amore di Patrizio non avranno fine, dato che sarà diviso tra Clara e Rossella. Nonostante la situazione intricata, il fratello di Diego si mostrerà determinato a supportare Clara e a battagliare contro Alberto. Quest'ultimo, sempre più in crisi, continuerà a ricevere le attenzioni di Barbara.

Non avranno fine i sabotaggi ai Cantieri e questo finirà per mettere in seria difficoltà Franco Boschi. Alberto verrà denunciato, visto che Clara si rivolgerà da Niko per procedere legalmente nei confronti del suo ex compagno.