Le anticipazioni della famosa soap opera Un posto al sole sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 22 al 26 marzo, Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso) dovrà prepararsi ad affrontare alcuni problemi di salute, ma al suo fianco avrà Serena: l'uomo verrà visitato per i suoi continui mal di testa. In seguito Rossella (Giorgia Gianetiempo), la figlia di Michele e Silvia, sarà ancora profondamente scioccata: la giovane ripenserà costantemente al tradimento del fidanzato Patrizio, tanto che deciderà addirittura di interrompere l'università. Il ragazzo non è riuscito a portare il peso del suo segreto, così nei giorni scorsi ha confessato a Rossella di averla tradita con Clara.

Successivamente Cerruti (Cosimo Alberti) dovrà organizzare un pranzo a casa di Cotugno, con Bruno e Morgana, ma non tutto andrà come sperato dall'uomo.

Un posto al sole: Rossella disperata per il tradimento di Patrizio

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Filippo avrà continui mal di testa, ma l'uomo non gli darà molto peso, bensì sottovaluterà il suo malessere e lo attribuirà alla stanchezza fisica. Frattanto Rossella non riuscirà a portare avanti i suoi impegni universitari, poiché non farà altro che pensare al tradimento di Patrizio, la giovane sarà disperata, ma la donna avrà al suo fianco Michele e Silvia. Mariella e Guido, invece, saranno presi dalle ansie di prestazione di Cerruti verso la famiglia Sarti. In seguito Serena e Filippo sembreranno finalmente sereni [VIDEO], ma un imprevisto rischierà di rovinare tutto, ancora una volta.

Filippo viene visitato dal dottor Volpicelli

Silvia e Michele cercheranno di aiutare Rossella e faranno in modo che la donna non comprometta il suo futuro universitario, ma Ilaria approfitterà subito della situazione. Nel frattempo Mariella e Guido saranno coinvolti da Bice e Sasà, in una serie di simpatici imbrogli. Roberto Ferri, invece sarà colto da una grande nostalgia, mentre Silvia cercherà di riavvicinarsi a Michele.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

In seguito Filippo deciderà di farsi visitare dal dottor Volpicelli per i suoi mal di testa e attenderà con ansia la risposta degli esami clinici, insieme a Serena. Rossella e Patrizio saranno ormai ai ferri corti, mentre Niko vivrà alcuni momenti di complicità insieme a Susanna, ma in realtà non ha mai dimenticato la donna.

Cerruti organizza un pranzo a casa di Cotugno

Ai Cantieri crescerà la tensione tra gli operai, così Franco cercherà di impegnarsi al meglio per gestire il ruolo di addetto alla sicurezza. Infine, Cerruti dovrà organizzare il pranzo con Morgana e Bruno a casa di Cotugno, ma all'improvviso accadrà qualcosa di inaspettato, che rischierà di far saltare i suoi piani.