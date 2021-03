L'appuntamento è su YouTube a partire dal 26 marzo, giorno in cui prende il via la nuova serie animata Rainbow High.

Si tratta di una web serie incentrata su un gruppo di ragazze con in comune la passione per la moda. Tutto si svolge nella splendida cornice della "visual art school", una scuola superiore unica al mondo, in cui creatività, ispirazione e talento sono al centro delle divertenti e appassionanti avventure quotidiane delle protagoniste della serie.

Le protagoniste di Rainbow High

La serie web Rainbow High ha, come protagoniste, diverse ragazze di talento.

C'è Ruby Anderson, graphic designer, vestita di rosso dalla testa ai piedi.

Le scarpe sono il suo biglietto da visita e progetta calzature personalizzate che attirano l’attenzione. Ha uno stile streetwear chic e un look audace. Si diverte a fare scherzi in giro per la scuola, come quella volta che ha messo una statua gigante nell'ufficio di un’insegnante. Jade Hunter ha il viola come colore identificativo e ha una smisurata passione per il make up. L'appassionata di musica, nonché DJ del gruppo, è Poppy Rowan (colore arancione).

Sunny Madison, invece, vive per i computer, in particolare per l'arte dell'animazione computerizzata. Sempre felice e luminosa, ha il giallo come suo colore caratterizzante. Poi c'è Skyler Bradshaw, una delle stiliste con più talento dell'intera scuola.

Inoltre spicca la presenza di Violet Willow, videomaker, amica d’infanzia di Sunny.

Diva per natura, una vera star, adora il lusso. Ha uno stile elegante e ricercato perché ama stare sempre sotto i riflettori: quando è arrivata alla Rainbow High, era già un'influencer con centinaia di migliaia di fan. Ora filma tutto quello che accade nella scuola, trasmettendo in streaming un reality show online “The Vi Life” con lei e i suoi amici.

Senza dimenticarsi di Ms. Lou Wright, la preside della Rainbow High school.

La serie è ispirata a una linea di bambole

La serie animata Rainbow High è ispirata a una serie di bambole: la linea di fashion doll prodotta da MGA Entertainment, ormai venduta in tutto il mondo e conosciuta da migliaia di giovani fan. La linea di doll Rainbow High è uno spin off della linea, sempre della MGA Entertainment, Poopsie Slime Surprise.

La nuova serie web sarà disponibile sul canale YouTube Rainbow High a partire dal 26 marzo. Ogni episodio dura cinque minuti e verrà rilasciato sul canale ogni venerdì.