Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco. Il portoghese è alle prese con un momento non semplice: ha ancora un anno di contratto con la Juventus ma, in realtà, non pare avere ancora le idee chiare su cosa fare il prossimo anno.

Il Psg non sembra più interessato

Per settimane si è parlato di un intenso corteggiamento da parte del PSG. Il club parigino, a differenza di altri top club in ristrettezze economiche a causa della pandemia, ha una forza economica ancora notevole. Potrebbe, quindi, sostenere l'investimento necessario per strappare il cinque volte Pallone d'Oro alla Vecchia Signora.

Tuttavia, da quanto filtra recentemente da Parigi, Leonardo, uomo mercato del club, avrebbe mollato la presa. La sensazione è che il Psg voglia concentrarsi su altri profili, in particolare su Erling Haaland che tanto sta facendo parlare di sé (indicato da tanti come l'erede naturale del portoghese).

Resta l'opzione Real Madrid

Se davvero il PSG si toglierà dalla corsa a CR7, occorre comunque prestare attenzione alla pista che porta al Real Madrid. Il ritorno del "figliol prodigo" ai blancos è caldeggiato da tanti tifosi madridisti (in realtà c'è anche chi non vorrebbe rivederlo a Madrid). Il tecnico Zinedine Zidane farebbe carte false per avere l'uomo che gli ha permesso di vincere tre Champions League di fila (2015/16, 2016/17 e 2017/18). Sarebbe bellissimo riprovare a vincerla insieme a CR7.

Il problema? Il portoghese costa parecchio in termini d'ingaggio e la Juventus non ha intenzione di lasciarlo andare gratuitamente. Per intavolare una trattativa con la Vecchia Signora, il Real Madrid dovrebbe prima fare cassa cedendo qualche giocatore.

La permanenza alla Juventus

La soluzione più probabile dell'intrigo è la più semplice: CR7 alla Juventus anche per la stagione 2021/22. In fin dei conti, Fabio Paratici ha ribadito, in più occasioni la volontà della società bianconera di trattenere quello che viene considerato il giocatore più forte al mondo.

Chiaramente, CR7 costa molto. Il bilancio della Juventus è pesantemente in rosso ma, comunque sia, lo stipendio di Cristiano Ronaldo (circa 60 milioni di euro lordi a stagione) era già stato messo a bilancio al momento dell'acquisto. Inoltre, la Juventus si augura che, la prossima stagione, i ricavi possano aumentare in maniera vertiginosa, sempre che la morsa del Covid-19 diventi meno pressante o, ancora meglio, inesistente.

Quando la decisione?

Cristiano Ronaldo è un grandissimo professionista e al momento sta pensando esclusivamente al campo. Vuole chiudere la stagione in corso (per ora non esaltante) al meglio, magari portandosi a casa qualche altro titolo (la Juventus è in finale di Coppa Italia e, potenzialmente, ancora in corsa per lo Scudetto). Per decidere cosa fare il prossimo anno, c'è ancora tanto tempo. Al momento, due sole opzioni valide: resta bianconero, torna blanco. E l'ipotesi MLS? Non pare essere ancora giunto il tempo per il portoghese per volare negli Stati Uniti.