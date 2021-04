A poche ore dalla messa in onda della settima puntata del serale di Amici, sul web si continua a parlare di un "triangolo amoroso" che ha tenuto banco nella scuola per tanto tempo. Martina Miliddi è tornata a casa dopo l'eliminazione dal programma e, anziché sostenere l'ex Aka7even, si sta esponendo per promuovere le canzoni di Raffaele. La ballerina, inoltre, in un'intervista ha elogiato il rapper col quale ha fatto coppia ma ha escluso che tra loro possa esserci un ritorno di fiamma in futuro.

Le parole di Martina sull'ex fidanzato di Amici

Sono passate un paio di settimane da quando Martina è stata eliminata da Amici, e sono già tantissimi gli spunti di discussione che ha regalato soprattutto agli appassionati di Gossip.

In una delle interviste che ha rilasciato da quando ha detto addio al talent-show, la danzatrice di latino-americano ha parlato del ragazzo col quale ha fatto coppia davanti alle telecamere, quello col quale ha chiuso definitivamente ancor prima di lasciare la casetta.

Al giornalista che le ha chiesto di commentare il disco di platino che Aka7even ha ricevuto per il brano "Mi manchi", Miliddi ha fatto sapere: "Sono felicissima per lui, so che non è stato facile".

"Sono stata la sua musa ispiratrice per questa canzone, ma se non hai un cuore grande come il suo non riesci a scrivere un brano del genere", ha aggiunto la giovane alla quale è dedicato il pezzo in questione.

In merito ad un possibile ritorno di fiamma con Luca, però, Martina ha frenato e poi ha precisato: "Resterà un bellissimo ricordo, lui è stata una cosa bella del mio percorso".

Il sostegno per l'ex allievo di Amici Raffaele

Dopo aver escluso pubblicamente un riavvicinamento con Aka7even dopo la fine di Amici, Martina ha alimentato nuovi gossip tramite il suo profilo Instagram. In questi giorni, infatti, la ballerina ha postato un video con un sottofondo musicale molto particolare: "Tasto reset", brano di Raffaele, è stata la colonna sonora di un recente viaggio in macchina di Miliddi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La sarda ha voluto sostenere Renda, il cantante che mesi fa ha messo in crisi la sua storia d'amore con Luca Marzano. I fan del talent-show, infatti ricorderanno sicuramente le puntate del daytime interamente dedicate a questo triangolo e alle crisi di pianto di Aka.

Tra Martina e Raffaele, però, in casetta non c'è mai stato nulla: il giovane ha voluto rispettare la relazione precedente della compagna e si è tirato fuori da un'eventuale nuova conoscenza.

Ora che l'esperienza nella scuola è finita per entrambi, non è detto che i ragazzi non decidano di approfondire il loro legame, che da amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più.

Il successo degli inediti di Aka7even ad Amici

Sabato 1° maggio andrà in onda la settima puntata del serale di Amici, quella che precede la semifinale della ventesima edizione. L'appuntamento è stato registrato giovedì 29 aprile, quindi sono già trapelate tutte le anticipazioni di quello che è accaduto in studio tra le squadre.

Al ballottaggio finale sono finiti Serena, Alessandro e Samuele (un ballerino per ogni team): la ragazza è stata salvata dalla giuria, mentre gli altri due hanno scoperto l'esito dello spareggio in casetta.

Tra le performance più apprezzate della serata, c'è quella di Aka7even: il rapper ha cantato per la seconda volta "Loca", il suo nuovo inedito, ed ha fatto ballare tutto il pubblico presente. Questo brano è destinato ad avere lo stesso successo del precedente: "Mi manchi", infatti, in questi giorni è stato certificato singolo d'oro e Luca ha festeggiato con i compagni di scuola.

L'exploit del giovane potrebbe sparigliare le carte in tavola in finale: non è da escludere, infatti, che il napoletano possa insidiare Sangiovanni nella corsa verso il gradino più alto del podio.