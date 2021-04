Quello andato in onda il 2 aprile su Canale 5 è stato un daytime di Amici molto movimentato. Anna Pettinelli si è confrontata con l'unico cantante del suo team, Aka7even, rimproverandogli tutte le mancanze che avrebbe avuto in queste settimane. L'insegnante ha urlato contro il suo allievo più volte, difendendo le scelte che ha fatto nelle puntate serali per cercare di salvaguardare tutta la squadra. Il rapper non ha potuto far altro che scusarsi con la sua tutor per l'atteggiamento poco umile e irrispettoso che ha avuto di recente.

La tirata d'orecchie di Anna al talento di Amici 20

Dopo aver sentito Aka7even darle della "pazza" in un recente daytime di Amici, Anna Pettinelli ha deciso di avere un faccia a faccia con lui. Venerdì 2 aprile è stato trasmesso su Canale 5 il confronto tra la professoressa e il rapper della ventesima edizione, un momento duro e carico di tensione.

L'insegnante ha rimproverato il talento del suo team per le parole che ha usato nei suoi riguardi dopo la seconda puntata del serale quando, preso dalla rabbia per essere finito al ballottaggio con Leonardo, il ragazzo ha sparato a zero sulla tutor e sulle scelte che ha fatto.

"Io sono inca... nera, hai detto che sono pazza. Te la sei presa con me, quando dovevi prendertela con te stesso", ha esordito la conduttrice radiofonica nel discorso che ha fatto al giovane protagonista del format di Maria De Filippi.

Aka7even si scusa con la prof di Amici

Anna ha difeso le sue scelte dicendo che lavora nel mondo della musica da oltre 40 anni, quindi sa benissimo quali canzoni posso piacere al pubblico. Aka7even si era lamentato soprattutto del brano che la Pettinelli gli ha chiesto di cantare durante il secondo serale, quello che gli è costato la sospensione provvisoria dalla gara.

L'insegnante di canto aveva optato per "Yellow", un inedito orecchiabile col quale sperava che il suo talento venisse preferito ad altri: la giuria, però, non ha premiato questa proposta musicale, tant'è che il cantante è finito al ballottaggio contro Leonardo.

"Non puoi lamentarti se i gusti della giuria sono verso Sangiovanni.

Devi crescere, hai sempre una scusa per tutto. Ti facciamo tutto noi e poi la colpa di chi è? Della Pettinelli che è pazza. Tu sei un presuntuoso", ha tuonato Anna nel corso del daytime di Amici del 2 aprile.

Il volto di RDS ha anche spiegato che la sua scelta è ricaduta su "Yellow" sia perché è un pezzo orecchiabile sia perché così facendo Luca ha avuto la possibilità di farlo sentire a circa 6 milioni di persone.

Frattura nel team Pettinelli-Peparini prima del terzo serale di Amici

Aka7even ha fatto fatica a prendere parola mentre la sua insegnante lo rimproverava. Anna, infatti, era furiosa con il suo allievo, tant'è che gli ha consigliato di cambiare atteggiamento se intende andare avanti nella gara.

"Usa la bocca per cantare e non lamentarti sempre", ha tuonato la Pettinelli al rapper che pare stia soffrendo particolarmente la competizione con Sangiovanni.

Da quando è iniziato il serale di Amici, infatti, i due ragazzi sono stati messi a confronto tante volte perché fanno un genere simile: la giuria, però, fino ad oggi ha sempre votato a favore del talento del team Zerbi-Celentano, considerato più bravo nella scrittura e soprattutto più credibile.

"Tu sai cantare, sfidiamolo su altro", ha concluso la professoressa nello sfogo che i siti di Gossip hanno riportato venerdì 2 aprile, ovvero circa 24 ore prima della messa in onda della terza puntata del serale.

Le anticipazioni che sono circolate sulla registrazione di questo appuntamento, fanno sapere che Aka7even è rimasto in gioco, ma è stato spronato dai giudici a mostrarsi più sicuro e convinto nelle prossime performance.