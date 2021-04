Martedì 27 aprile è andata in onda una nuova puntata di Amici: su Canale 5 è stata trasmessa la gara televoto alla quale avrebbero dovuto partecipare tutti gli allievi della scuola. Maria De Filippi, però, ha estromesso i ballerini da questa competizione dopo averli visti tergiversare per circa un'ora tra la casetta e il backstage. I cantanti si sono esibiti in studio, mentre Giulia, Samuele, Alessandro e Serena sono stati puniti per non aver rispettato l'orario di convocazione.

Strigliata per i ballerini della scuola di Amici

Ennesimo rimprovero per i ragazzi di Amici: dopo aver assistito alla strigliata di Rudy Zerbi a Sangiovanni e Deddy perché non si allenano quanto dovrebbero, il 27 aprile i telespettatori sono stati informati del provvedimento che la produzione ha preso nei confronti di quattro talenti del cast.

Il daytime del 27 aprile, dunque, si è aperto con l'ingresso in studio di Aka7even, Tancredi, Deddy e Sangiovanni: i quattro cantanti si sono presentati davanti alle telecamere per partecipare alla gara televoto della settimana. Maria De Filippi, poi, ha spiegato che i ballerini non erano con gli altri perché stavano continuando a prepararsi nella scuola (le ragazze si truccavano mentre i ragazzi recuperavano scarpette o capi d'abbigliamento necessari alla loro performance).

Dopo aver aspettato i quattro ritardatari per circa un'ora, la conduttrice ha comunicato a tutti che alla competizione del giorno avrebbero preso parte soltanto gli allievi puntuali, ovvero i cantanti del serale.

L'insegnamento di Maria ai ragazzi di Amici

La presentatrice di Amici, inoltre, ha specificato che Samuele era l'unico ballerino pronto a entrare in studio sin dall'inizio: Giulia, Alessandro e Serena continuavano a fare avanti e indietro dalla casetta dove vivono.

La scelta della produzione di estromettere i danzatori dalla gara televoto della settimana, ha spiazzato un po' tutti: Maria De Filippi, però, ha precisato che la sua intenzione era quella di dare un insegnamento agli allievi che hanno perso tempo per futili motivi e non hanno rispettato chi da più di un'ora li stava aspettando.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La padrona di casa ha fatto riferimento ai cameramen e alle altre persone che lavorano dietro le quinte, tutte quelle che erano in attesa dell'arrivo dei ragazzi nello studio dove sarebbe dovuta andare in scena la competizione per vincere un'esibizione in più davanti alle telecamere.

I cantanti di Amici 20 conquistano con gli inediti

Dopo aver ufficialmente estromesso i ballerini dalla gara televoto della settimana, Maria ha giocato con i cantanti chiedendogli di scegliere una simpatica penitenza per chi arriverà ultimo. L'allievo che riceverà meno preferenze da parte dei telespettatori, dovrà fare qualcosa per gli altri compagni, come preparargli da mangiare o pulire la casetta per tutti.

Aka7even ha rotto il ghiaccio proponendo il suo nuovo brano "Loca", subito dopo Tancredi ha intonato il singolo "Le leggi dell'universo". La competizione è andata avanti con Deddy e la sua "0 passi", e con Sangiovanni che ha riproposto "Gucci bag". Il pubblico conoscerà l'esito di questa sfida nel daytime di Amici di giovedì 29 aprile, ma potrebbe non essere finita qui.

La puntata del 27 aprile si è conclusa con la conduttrice che chiedeva a Samuele di raggiungere gli altri ballerini per comunicargli i motivi perché non hanno partecipato alla gara del giorno: De Filippi ci tiene a far sapere che Giulia, Alessandro e Serena devono imparare ad avere rispetto di chi lavora per loro e delle tempistiche che gli vengono imposte in un ambiente come quello della televisione.