"Vi sembra normale che un genitore lontano km da un figlio, per sua scelta e comodità, che ha visto pochissimi giorni in quasi 9 mesi, anziché preoccuparsi della sofferenza che sta creando si preoccupi solo di vietare che sia esposto sui social, vietare il consenso all’espatrio e vietare il rinnovo dei documenti? Per impedirle di viaggiare con la mamma in vacanza": è questo lo sfogo social arrivato nelle ultime ore tramite una storia pubblicata su Instagram da parte di Ursula Bennardo, ex compagna di Sossio Aruta, una delle tante coppie che si sono formate in questi anni grazie a Uomini e donne.

Botta e risposta sui social tra Sossio e Ursula

Tutto è iniziato quando Sossio, da sempre molto attivo sui social, si è ritrovato a rispondere alle domande dei suoi followers. Proprio in questa occasione, l'ex cavaliere di U&D ha scatenato una polemica rispondendo ad un fan che gli ha domandato ogni quanto veda i suoi figli: "Purtroppo li vedo poco, sono lontanissimi. È una situazione molto difficile da gestire. Lo era prima, figuriamoci adesso con Bianca”. Appena Bianca è stata tirata in causa, a decidere di intervenire è stata proprio Ursula.

Da qui lo sfogo che abbiamo già visto in apertura a cui Ursula ha voluto fare una chiosa: "Non finisce una storia così fresca e in età adulta per non amore.

Ma solo per motivi gravi, che per motivi legali non posso raccontarvi".

La replica di Sossio: 'Mi vieti di dormire con mia figlia'

L'intervento tramite una lunga storia su Ig operato da Ursula ha logicamente portato Aruta a controreplicare: "Vergognati. In 8 mesi sono venuto 6 volte, affrontando spese e sacrifici nelle mie possibilità" ha replicato Sossio sui social, che si è dunque difeso unghie e denti dichiarando di fare tutto ciò che è in suo potere per il bene dei suoi figli.

"Riguardo i divieti, sono 9 mesi che mi vieti di dormire con mia figlia perché sono un maschio".

Non è finita qua, Sossio infatti ha aggiunto di avere un fascicolo di denunce pronto con cu potrebbe attaccarla legalmente da un momento all'altro: "Mi hai preso in giro per cinque anni, mi hai rovinato la vita" ha concluso l'ex cavaliere.

Sossio e Ursula, da UeD ad oggi

Sossio e Ursula si erano conosciuti qualche anno fa all'interno dello studio di Uomini e Donne: lui veniva spesso accusato di essere un tipo frivolo e poco serio con le donne, ma quando si innamorò di Ursula, tutto il suo mondo cambiò.

Sossio cercò così di cambiare il suo stile di vita, e tra alti e bassi si impegnò per far funzionare la storia.

Alla fine i due decisero addirittura di lasciare il programma in coppia, tornandoci poi qualche tempo dopo per l'annuncio della gravidanza.

Sembrava a tutti gli effetti la realizzazione di una favola, poi circa un anno fa i due hanno messo un punto alla loro relazione. Da allora, gli scontri sui social sono stati all'ordine del giorno. Quello di oggi non è stato il primo e quasi certamente non sarà l'ultimo.