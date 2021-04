Prosegue l'appuntamento del sabato sera di Canale 5 con il serale di Amici 20 e tra le protagoniste di questa edizione c'è la giovane Martina. La ballerina, nel corso di queste settimane ha attirato non poche critiche e polemiche, dato che in tanti ritengono che non meriti di essere presente alla fase serale dello show, dato che ci sarebbero persone più talentuose di lei che sono state già eliminate. In queste ultime ore, inoltre, si sono diffuse delle voci legate ad un presunto flirt tra Martina e Stefano De Martino, ex marito di Belen Rodriguez, quest'anno tornato in trasmissione nelle vesti di giurato dello show.

Serale Amici 20 quarta puntata: Martina salvata dalla giuria

Nel dettaglio, al termine della registrazione della quarta puntata di Amici 20, ha fatto molto discutere il fatto che Martina ancora una volta sia uscita indenne dallo show.

La ballerina, infatti, non è finita al ballottaggio per l'eliminazione e addirittura è riuscita a battere Serena durante una sfida.

Al ballottaggio per l'eliminazione finale dal serale sono finiti Tancredi ed Enula: uno dei due, lascerà la scuola sabato sera. Il verdetto finale non è stato svelato nel corso della registrazione, dato che la De Filippi avrebbe annunciato il nome dell'eliminato solo quando i ragazzi sarebbero rientrati in casetta.

Si parla di flirt tra Stefano De Martino e la ballerina Martina

Sta di fatto che, questo ballottaggio, ha destato non poche polemiche in rete e sui social. In molti, infatti, ritengono che Martina non meriti di proseguire il suo percorso all'interno della scuola di Amici 20 e sostengono che dietro la sua "non-eliminazione" di questa settimana, possa celarsi lo zampino di Stefano De Martino.

Nelle ultime ore, infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci legate ad un possibile flirt tra Stefano e Martina.

"Abbiamo capito che Martina sta ancora dentro grazie a Stefano che vota con l'ormone" ha scritto un utente social di Amici 20 che ha commentato l'esito della registrazione di questa quarta puntata del serale.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Alessandra Amoroso ospite ad Amici 20

Secondo altri, invece, per avere una conferma o meno su questa situazione, bisognerà aspettare le prossime puntate del serale per capire se ci saranno delle battutine/frecciatine da parte di Maria De Filippi in merito a questi rumors legati al possibile flirt in corso tra l'ex marito di Belen e la ballerina Martina.

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione e se queste voci verranno confermate oppure smentite dai due diretti interessati, nel corso della quarta puntata di Amici 20 ci sarà un graditissimo ritorno in studio. Trattasi di Alessandra Amoroso che canterà dal vivo il suo nuovo singolo dal titolo "Piume".