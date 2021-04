Lo scorso 15 marzo ha aperto i battenti la 15^ edizione dell'Isola dei Famosi. Per la prima volta nella storia del reality show, la produzione avrebbe deciso di aiutare i concorrenti. In Honduras, i naufraghi sono stati raggiunto da un tutor per aiutarli con la pesca. La decisione sarebbe stata presa dopo avere notato che tutti i componenti del cast sono allo stremo delle forze.

La scelta

Nella storia dell'Isola dei Famosi, non era mai capitato che i naufraghi non riuscissero a pescare nulla in quasi un mese di permanenza in Honduras. Settimana dopo settimana, i concorrenti sono apparsi sempre più spenti e deperiti a causa dell'assenza di cibo.

Per questo la produzione ha deciso di correre ai ripari. Giovedì 8 aprile, i naufraghi residenti su Playa Reunion hanno ricevuto la visita di un ragazzo di nome Thomas: il giovane è un ottimo pescatore ed il suo intento è proprio quello di insegnare ai concorrenti come prendere dei pesci. Al momento le uniche naufraghe che sembravano aver appreso meglio le lezioni, sono Fariba Tehrani e Isolde Kostner: entrambe sono riuscite a pescare qualcosa.

In occasione della puntata di lunedì 5 aprile, Ilary Blasi ha commentato la situazione in modo ironico: "Questi muoiono di fame". Nonostante prima del reality show, la conduttrice abbia messo in guardia i concorrenti sulle condizioni allo stremo, sembra essere andata incontro ai concorrenti.

Il comunicato stampa ricevuto dai concorrenti

La decisione di inviare un tutor su Playa Reunion non sembra essere stata l'unica novità di quest'edizione. Per la prima volta, infatti, i concorrenti dell'Isola dei Famosi hanno ricevuto un comunicato stampa da parte della produzione.

Tale gesto non si era mai verificato in nessuna edizione del reality show.

Possibile che la produzione abbia deciso di andare incontro ai concorrenti per evitare un "ritiro di massa". Da qualche settimana a questa parte infatti, Drusilla Gucci chiede ai suoi compagni d'avventura di essere mandata in nomination per avere la possibilità di tornare a casa. Nonostante i naufraghi abbiano accolto le richieste di Drusilla, i telespettatori continuano a salvare la 26enne.

I motivi del mancato doppio-appuntamento

Da quando l'Isola dei Famosi ha aperto i battenti, è stato trasmesso con un doppio appuntamento: lunedì e giovedì. L'8 aprile, però, il reality show condotto da Ilary Blasi non è potuto andare in onda per motivi logistici.

La versione italiana del programma coincide con Supervivietes - Isola dei Famosi in versione iberica. Dal momento che la Palapa viene condivisa dai naufraghi del cast italiano e quello iberico, l'appuntamento con Blasi ha subito una variazione.