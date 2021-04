Oggi, giovedì 1° aprile, è stata registrata la terza puntata del serale di Amici 20, quella che i telespettatori vedranno su Canale 5 sabato 3. Le anticipazioni che circolano in rete, informano i curiosi di quanto è accaduto in studio tra i tre team in gara, che anche questa settimana hanno proposto alla giuria brani e coreografie spettacolari. A lasciare la scuola definitivamente, dopo la prima manche, è stata Tommaso Stanzani: il nome del secondo eliminato della serata, invece, sarà svelato 'in casetta' soltanto ai ragazzi.

Sfide e discussioni nel terzo serale di Amici

Il serale della ventesima edizione di Amici, sta per compiere il suo "giro di boa": la puntata che andrà in onda sabato 3 aprile è la terza delle nove previste, quindi non manca tanto al raggiungimento della metà del percorso verso la finalissima. Al momento sono 13 gli allievi ancora in gara, quasi equamente divisi nelle tre squadre capitanate da coppie di professori: soltanto Anna Pettinelli e Veronica Peparini non hanno ancora perso un cantante o un ballerino, ma sono partite con soli tre talenti (Aka7even, Giulia e Samuele).

La registrazione che Maria De Filippi ha condotto il 1° aprile ha visto duelli serrati tra i vari team di quest'anno: i ragazzi hanno dato vita a tre manche, tutte basate su prove spettacolari e guanti di sfida che gli insegnanti hanno lanciato in settimana per provare a conquistare più punti possibile.

La giuria di Amici decisiva per la scelta degli eliminati

La prima manche della terza puntata del serale di Amici, è stata "fatale" alla squadra capitanata da Lorella e Arisa. La giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia ha deciso che il primo a dover abbandonare la gara dovesse essere Tommaso.

Il ballerino ha avuto la peggio nel confronto con due compagni sui "cavalli di battaglia": essendo risultato il meno votato, il ragazzo ha dovuto lasciare la scuola e rinunciare al sogno di vincere la sua categoria.

La seconda e terza partita, invece, si sono concluse con la scelta dei due allievi che poi si sono sfidati al ballottaggio di fine serata.

Deddy e Rosa, fidanzatisi nella scuola qualche mese fa, hanno cercato di convincere i giurati con emozionanti esibizioni, ma soltanto uno di loro si salverà dall'eliminazione. Come accade sin dall'inizio del serale della ventesima edizione, anche la terza puntata è finita senza che fosse svelato il nome del secondo escluso del giorno. Maria De Filippi comunicherà il verdetto in casetta, mentre i telespettatori scopriranno tutto guardando l'appuntamento di sabato 3 aprile fino alla fine.

Attesa per il secondo eliminato di Amici 20

Il meccanismo del serale di quest'anno prevede che il pubblico non scopra l'identità di uno dei due eliminati della serata finché la puntata non va in onda su Canale 5.

Questa mossa è stata studiata da Maria De Filippi per evitare che trapelassero troppe anticipazioni dalla registrazione settimanale del suo talent-show. Esa e Leonardo sono i due allievi che hanno dovuto dire addio al programma dalla casetta e quindi senza pubblico: i cantanti del team capitanato da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sono stati esclusi dalla gara dopo aver perso il ballottaggio contro un compagno di squadra.

Sabato 3 aprile andrà in onda il terzo appuntamento in prime time con la ventesima edizione di Amici, quella che sta facendo registrare ascolti record sin dall'esordio. Le prime due puntate di quest'anno, infatti, sono state seguite da una media di sei milioni di spettatori, per uno share che si aggira attorno al 28/30%: questi numeri non si vedevano da tempo, segno che il ritorno alle origini soprattutto nel meccanismo sta premiando gli addetti ai lavori.