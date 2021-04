La ventesima edizione di Amici non si è ancora conclusa, ma sono già tante le indiscrezioni che stanno circolando su alcuni protagonisti del cast. Un rumor che ha cominciato a serpeggiare sul web il 19 aprile, ad esempio, sostiene che due allievi della scuola potrebbero partecipare a un altro amato programma di Canale 5 tra qualche mese: la nuova stagione di Temptation Island. Voci di corridoio sostengono che Rosa Di Grazia e Deddy Rizzi sarebbero in lizza per un posto nel reality estivo di Mediaset, quello che gli permetterebbe di mettere alla prova il loro giovane ma forte amore.

Possibile futuro in tv per due talenti di Amici

Mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 di Temptation Island, ma i giornalisti sono già alla ricerca dei personaggi famosi che si metteranno in gioco nella nuova edizione. L'ultima coppia che è stata accostata al cast del reality, è una di quelle che si sono formate nella scuola di Amici quest'anno.

Si vocifera, dunque, che tra i concorrenti del format estivo di Mediaset potrebbero figurare Rosa Di Grazia e Deddy Rizzi, rispettivamente ex allieva e talento della ventesima edizione del programma di Maria De Filippi.

La ragazza è stata eliminata dal serale un paio di settimane fa, mentre il cantante è ancora in gioco: proprio sabato scorso ha battuto Martina Miliddi al ballottaggio e si è conquistato il pass per la sesta puntata.

La storia d'amore tra Deddy e Rosa ad Amici

È ancora presto per sapere con certezza se Deddy e Rosa faranno parte dell'edizione 2021 di Temptation Island, ma è curioso che i primi nomi a essere circolati per il cast del reality siano proprio quelli di due talenti di Amici.

La storia d'amore tra la ballerina e il cantante, comunque, ha appassionato milioni di spettatori per mesi: da quando sono usciti allo scoperto, i piccioncini non si sono mai risparmiati nel dedicarsi gesti e parole di grande affetto davanti alle telecamere.

Un colpo di scena che ha sicuramente avvicinato i fan alla coppia, è il ballottaggio che li ha visti uno contro l'altro qualche settimana fa. Al termine di una puntata del serale, Deddy e Rosa si sono ritrovati a scontrarsi in una sfida per l'eliminazione, quella che ha visto prevalere il giovane sulla criticata fidanzata.

Prima di salutarsi, gli allievi si sono abbracciati a lungo e, tra le lacrime, si sono ripromessi che continueranno a vivere la loro storia lontano dai riflettori quando anche Rizzi sarà eliminato dalla competizione.

Le critiche a Rosa, ballerina di Amici

Non è la prima volta che Rosa viene accostata a un programma televisivo dopo la partecipazione ad Amici 20. Quando la ballerina è stata eliminata dal serale per mano del fidanzato Deddy, in tanti si sono esposti per chiedere un suo imminente ritorno in televisione ma in un ruolo diverso e totalmente inedito per lei.

Secondo alcuni affezionati spettatori, infatti, Di Grazia sarebbe la concorrente perfetta per un reality-show, ovvero per un programma dove potrebbe mettere in mostra tutti i lati del suo carattere, soprattutto quelli più spigolosi e adatti alle dinamiche di un gioco.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip, ad esempio, potrebbe essere per la giovane un'opportunità di farsi conoscere meglio dal pubblico, principalmente da quelle persone che l'hanno criticata come danzatrice e che si sono schierate dalla parte di Alessandra Celentano.

Un'altra ipotesi, infine, è che Rosa diventi la velina mora di Striscia la Notizia: interpellata dai giornalisti su questa eventualità, la napoletana ha detto che le piacerebbe molto perché sarebbe sempre un modo per vivere facendo quello che più ama, ovvero ballare.