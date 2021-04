Nei giorni scorsi hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Mia Molinari che, per un anno, è stata una delle insegnanti all'interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. La prof ha puntato duramente il dito contro il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, al punto da definirlo un "teatrino ridicolo" complice il fatto che venissero fatti fuori gli allievi che secondo lei meritavano di proseguire il loro percorso nella scuola. Parole che non sono passate inosservate quelle dell'ex insegnante, la quale in queste ore ha rincarato la dose contro il talent show, lasciandosi andare a nuove accuse e rivelazioni.

Duro attacco contro Amici di Maria De Filippi: parla l'ex insegnante Mia Molinari

Nel dettaglio, dopo il primo post social al vetriolo contro Amici, l'ex insegnante Mia ha dovuto fare i conti con gli attacchi da parte dei fan social del programma, i quali l'hanno accusata di aver "sputato nel piatto dove ha mangiato" per un anno intero.

La reazione della Molinari non si è fatta attendere ed ha svelato di essere stata contattata per insegnare nella scuola di Amici di Maria De Filippi nel lontano 2011 ma, in un primo momento, ha preferito dire di no.

Poi, in seguito alle "insistenze" da parte della conduttrice stessa del talent show di Canale 5, ha accettato tale proposta ma a quanto pare non sarebbe per nulla entusiasta.

'Non potevo tollerare certe situazioni', sbotta la Molinari sul percorso ad Amici

"Purtroppo ho dovuto abbandonare questa esperienza, proprio perché non potevo tollerare certe situazioni e condizioni" ha svelato l'ex insegnante del talent show, la quale però non è scesa nei dettagli di questa situazione e quindi ha preferito non dire altro.

Resta il mistero, quindi, su quali sarebbero queste situazioni che l'insegnante di danza non riusciva a tollerare all'interno della scuola di talento più famosa d'Italia.

Ma nel corso del suo nuovo sfogo social, la Molinari ha puntato il dito anche contro la padrona di casa stessa Maria De Filippi.

L'attacco dell'ex insegnante di Amici contro Maria De Filippi

A tutti coloro che ritengono che la "queen Mary" non debba essere toccata, la Molinari ha ribattuto dicendo che dovrebbero stare un po' di più con i piedi per terra, sottolineando il fatto che l'unica vera regina della televisione italiana è Raffaella Carrà.

Cosa succederà a questo punto? Dopo le frecciatine e gli attacchi al vetriolo di queste ultime settimane, la De Filippi e la produzione del suo seguitissimo talent show, deciderà di replicare pubblicamente per fare chiarezza? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore, intanto fervono i preparativi per la quinta puntata del serale di Amici 20 in onda sabato 17 aprile in tv.