Il rapporto tra Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, due ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip non è più lo stesso. Da quando hanno terminato l’intensa esperienza vissuta nella casa di Cinecittà a quanto pare sarebbe successo qualcosa che ha portato i due ex gieffini ad allontanarsi.

A rompere il silenzio sulla questione ci ha pensato l’ex tronista di Uomini e Donne in un’intervista concessa a Casa Chi. Andrea Zelletta ha confessato che l’amicizia nata sotto i riflettori delle telecamere tra lui e Pierpaolo non sta continuando nella vita di tutti i giorni, affermando: “Vorrei capire cos’è successo”.

Andrea Zelletta rompe il silenzio su Pierpaolo Pretelli: 'Ci siamo allontanati'

Andrea Zelletta, un ex protagonista del GF Vip 5, si è raccontato al programma web Casa Chi. L’ex gieffino oltre a far sapere di aver subito delle aggressioni nei giorni scorsi ha fatto finalmente chiarezza su un’indiscrezione circolata sul web nelle ultime settimane. Il fidanzato di Natalia Paragoni non ha nascosto di non avere alcun tipo di rapporto con Pierpaolo Pretelli. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo aver precisato di aver sentito il suo ex compagno di gioco un mese fa, dopo la puntata di Verissimo, ha aggiunto: “Non ci siamo scambiati più nulla. Ci siamo allontanati. Non ci siamo più sentiti."

Sempre riferendosi alla sua amicizia in bilico con Pierpaolo e nata nella casa più spiata d’Italia, Andrea inoltre ci ha tenuto a sottolineare che non ha risposto a un suo ultimo messaggio inviato proprio per poterlo incontrare.

A questo punto il fidanzato di Natalia, dopo aver detto esplicitamente di non essere una persona che rincorre, ha fatto capire di essere pronto a confrontarsi con il secondo classificato del reality show condotto da Alfonso Signorini: “Vorrei un chiarimento tranquillo e sereno”.

Andrea Zelletta crede che Pierpaolo Pretelli sia freddo nei suoi confronti a causa di Giulia Salemi

Sempre nell’intervista concessa ai microfoni di Casa Chi, l’ex gieffino Andrea Zelletta ha cercato di capire da cosa potrebbe dipendere la freddezza di Pierpaolo Pretelli, al termine del Grande Fratello Vip 5. L’ex volto di Uomini e Donne attualmente ha un’idea, poiché è convinto che il motivo sia legato a delle dichiarazioni che lui ha fatto su Giulia Salemi, come risposta a un tweet non carino nei suoi confronti e relativo all’ultima puntata del noto reality show: “Giulia aveva commentato in maniera ironica il mio approdo in finale con il 3%.

Ho risposto a una sua frecciatina”.

Nonostante ciò però Andrea, che di recente ha fatto i conti con un nuovo tentativo di furto, ha ribadito di voler sapere la reale causa del suo allontanamento dall'ex coinquilino Pierpaolo.