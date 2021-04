Prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la soap opera Una vita e le anticipazioni della prossima settimana, dal 12 al 17 aprile 2021, annunciano che andranno in onda degli episodi ricchi di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati su Bellita, la quale inizierà a stare peggio a causa dei suoi malori. Santiago Becerra invece aggredirà l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso, che in seguito verrà portato in gravi condizioni in ospedale.

Aticipazioni Una Vita 12-17 aprile 2021: Felipe aggredito da Santiago

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita fino al 17 aprile 2021 rivelano che Marcia deciderà di fidarsi di Santiago quando gli spiegherà dell'affare che ha in mente di mettere in atto quando si recheranno a Cuba.

Successivamente la brasiliana andrà Felipe per ringraziarlo, dopo aver capito che è stato lui a raccomandarla all’ambasciatore come cameriera. A questo punto Alvarez Hermoso confesserà a Marcia che pensa a lei tutti i giorni ma, mentre i due si guarderanno con amore, arriverà Santiago: quest'ultimo intimerà al suo rivale di stare lontano da sua moglie. Nel frattempo Ursula susciterà il malumore suoi compaesani nel momento in cui ritornerà ad Acacias 38. Cesar, oltre a invitare bruscamente Velasco a non fare molte domande, gli dirà che ci penserà lui a occuparsi di Felipe. Nel frattempo Dicenta entrerà a casa di Genoveva e gli lascerà un giornale aperto sulla scrivania. Santiago invece aggredirà Alvarez Hermoso, poiché gli chiederà il permesso di preparare Marcia prima del processo contro Andrade.

Inoltre Becerra, dopo aver preso a pugni Felipe un mezzo alla strada, obbligherà la brasiliana a rifiutare il lavoro che le ha fatto ottenere il suo ex fidanzato.

Felipe in gravi condizioni

Le anticipazioni di Una Vita fino al 17 aprile 2021, rivelano che Felipe verrà soccorso da Carmen e Ramon, che chiameranno un medico. Le condizioni di salute di Alvarez Hermoso appariranno fin da subito gravi, tanto che sarà portato in ospedale in stato di incoscienza.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La brutta vicenda dell'avvocato susciterà la preoccupazione di tutti i residenti di calle Acacias, specialmente di Marcia e Genoveva. Inoltre quest'ultima, dopo aver avuto la conferma di essere veramente incinta, scoprirà dal quotidiano che il falso medico Maduro è stato assassinato. Intanto il ritorno di Maite farà gioire di nuovo Camino, tanto che le due donne di metteranno d'accordo per riprendere le lezioni.

Cinta confesserà a Emilio di non essere sicura del loro fidanzamento, in quanto hanno fatto tutto di nascosto e troppo velocemente: la ragazza in seguito dirà ai suoi genitori di essersi fidanzata, ma rimarrà delusa dalla reazione fredda dei Dominguez. Nel frattempo Margarita farà intendere a Bellita che suo marito Jose e l’attrice Esther Nadal potrebbero avere una relazione clandestina.

I malori di Bellita peggiorano: anticipazioni Una Vita 12-17 aprile

Emilio e Cinta cercheranno di trovare un modo per far sapere ai rispettivi genitori che vogliono sposarsi. Le trame delle nuove puntate di Una Vita dal 12 al 17 aprile 2021, inoltre, rivelano che i malori di Bellita peggioreranno nel momento in cui diventeranno sempre più frequenti.

Nel frattempo l'insegnante dirà a Camino di non poterle dare altre lezioni di pittura: la tristezza della giovane Pasamar non passerà inosservata con sua madre. A questo punto Cesareo, quando vedrà Felicia agitata per il malumore di sua figlia, le farà sapere che la ragazza sta soffrendo perché Maite non ricambia il suo amore. Jose invece comunicherà alla sua famiglia di aver fatto un provino con Milton Goldstein, un produttore cinematografico americano molto famoso. Cinta si mostrerà felicissima per suo padre, al contrario di Bellita che parlerà delle sue preoccupazioni con Margarita: Dominguez, a questo punto, si confiderà con Esther. Intanto Jacinto racconterà a Casilda che ha fatto un sogno strano in cui gli è comparsa la zia Anita, la sensitiva della famiglia.

Infine Cesareo bacerà ad Arantxa dopo aver preparato un paso doble intimo in soffitta.