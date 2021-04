Andrea Zelletta ha rilasciato un'intervista radiofonica a Radio Radio nel programma "Non succederà più" condotto da Giada Di Miceli. Tra i vari argomenti trattati dal modello pugliese, il giovane è tornato a parlare dell'amicizia in stand-by con Pierpaolo Pretelli. Come spiegato da Andrea, l'ultimo messaggio all'ex velino di Striscia la Notizia è stato il suo ma non ha mai ricevuto una risposta.

Il percorso di Pierpaolo e Andrea

All'interno della casa del Grande Fratello Vip 5, Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli avevano instaurato un bellissimo rapporto.

Solamente nell'ultimo periodo di convivenza i due coinquilini avevano mostrato un certo distacco. Una volta terminato il reality show di Canale 5, l'amicizia tra Pierpaolo e Andrea sembra essere un lontano ricordo.

La versione di Zelletta

Intervenuto nell'emittente radiofonica, Andrea Zelletta ha spiegato in quali rapporti si trova con l'ex velino di Striscia la Notizia. Il diretto interessato ha esordito: "Ci sono amicizie nate nella casa del Grande Fratello Vip che fuori hanno avuto uno stop". Sebbene Andrea abbia precisato di non portare alcun rancore, ha ammesso che ci sono alcuni rapporti in sospeso come quello con Pierpaolo.

In risposta alle ultime dichiazioni di Pretelli, Zelletta si è domandato quali siano i video visti dal modello che non gli sono piaciuti: "Non credo ci possa essere nulla di compromettente".

L'ex tronista di Uomini e Donne ha riferito di avere sempre tutelato l'amicizia con Pierpaolo, tanto da non avere mai pronunciato una parola negativa.

Andrea: 'Ho la coscienza pulita'

Incalzato da Giada Di Miceli, Andrea Zelletta ha dichiarato di non sapere cosa sia accaduto con Pierpaolo Pretelli. A tale proposito il 26enne ha chiosato: "Io ho la coscienza pulita".

Il giovane ha invitato l'ex coinquilino a prendere il cellulare e dirgli cosa lo abbia infastidito del suo comportamento lontano dal reality show: "Aspetto la sua mossa". D'altronde, Zelletta ha confidato di essere stato lui ad avere mandato l'ultimo messaggio a Pretelli, ma di non avere mai ricevuto una risposta.

Il fidanzato di Natalia Paragoni si è detto dispiaciuto per la situazione che si è venuta a creare.

Per questo spera di riuscire a trovare un punto d'incontro con Pretelli.

Le dichiarazioni di Pierpaolo

In una recente intervista al settimanale Mio, Pierpaolo Pretelli ha spiegato di non avere mai avuto una lite con Andrea Zelletta. Tuttavia, ha ammesso di esserci rimasto male per alcuni video presenti sul web. L'ex velino di Striscia la Notizia, ha riferito che fino a oggi lui e Zelletta non sono riusciti ad avere un incontro solamente per la lontananza.

Sebbene il fidanzato di Giulia Salemi abbia precisato che tra i due non è accaduto nulla di particolare, ha ammesso che ci sono persone del Grande Fratello Vip che sente quotidianamente e altre no.