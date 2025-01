Durante la 21ª puntata del Grande Fratello, andata in onda mercoledì 8 gennaio, Amanda Lecciso ha scoperto che Shaila Gatta ha un pessimo giudizio di lei. Il giorno seguente la diretta, Amanda si è sfogata con Maxime e Luca Calvani. "Sono caduta dalle nuvole, sembravo un cretina dopo la clip. Mi veniva da ridere", ha detto Amanda, criticando Shaila per non aver mai avuto il coraggio di parlarle faccia a faccia.

Le dichiarazioni di Amanda riguardo Shaila

In occasione della puntata di ieri, Alfonso Signorini ha mandato in onda un video in cui si sente Shaila Gatta criticare Amanda Lecciso.

Secondo Shaila, Amanda avrebbe sempre ostacolato il ritorno di fiamma tra lei e Lorenzo Spolverato.

Nel pomeriggio del 9 gennaio, Amanda ha ammesso che non pensava di ricevere quelle critiche da Shaila: "Sono caduta dalle nuvole, sembravo una cretina dopo la clip. Mi veniva da ridere. Lei mi ha rimproverata di non averla consolata quando si è lasciata con Lorenzo. Menomale che non sono entrata in sauna, altrimenti avrei interrotto un bel discorso. Io voglio solo che Lorenzo sia felice". Amanda ha concluso: "È folle. Ora che lei ha fatto pace con Lorenzo, è tornata a prendere di mira me. Si era lasciata con lui, ma parlava male di me, ma pensa a lui".

Lecciso delusa anche da Mariavittoria

Dal momento che in sauna era presente anche Mariavittoria Minghetti, Amanda si è detta particolarmente delusa per non aver sentito una parola in sua difesa: "Poi sono io che non prendo una posizione.

In sauna c'erano quattro persone, tutte in silenzio ad ascoltare, nessuno ha alzato un dito. La prossima volta che mi dice di prendere una posizione, le dico che deve prenderla anche lei". Amanda ha ribadito di avere sempre cercato di trovare un punto d'incontro, perché non ama le discussioni: "Le mie prese di posizione sono documentate e spesso sono imparziali".

GF: Shaila Gatta rischia l'eliminazione

Nella puntata di ieri del GF, Helena e Ilaria sono finite in nomination d'ufficio per la rissa sfiorata.

Insieme a loro sono finiti al televoto Tommaso Franchi, Luca Calvani e Shaila Gatta. Secondo alcuni sondaggi online, Shaila rischierebbe l'eliminazione.

Dal momento che si tratta di un televoto per l'eliminazione, il concorrente con il maggior numero di voti dovrà abbandonare il Reality Show. Intanto, Lorenzo Spolverato ha confessato che abbandonerà il programma se la sua fidanzata dovesse essere eliminata dal gioco durante la prossima puntata.