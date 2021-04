Cambiamenti in arrivo per Barbara D'Urso, da anni regina del pomeriggio ma anche della prima serata di Canale 5. A partire dal 4 aprile, il suo talk show Live - Non è la D'Urso non sarà più trasmesso in prime time: Mediaset ha scelto di sospendere in anticipo la messa in onda del programma ma la conduttrice tornerà a occupare gran parte della fascia del pomeriggio festivo Mediaset con la sua Domenica Live che sfiderà la Domenica In condotta da Mara Venier su Rai 1.

Il talk show Live - Non è la D'Urso sospeso in prime time: al suo posto Paolo Bonolis

Nel dettaglio, Mediaset ha deciso di sospendere in anticipo la programmazione di Live che quest'anno non ha chiuso i battenti a inizio giugno (come è successo nelle stagioni precedenti), bensì a fine marzo.

Una scelta dettata, in parte, anche dagli ascolti non proprio esaltanti che la trasmissione ha registrato nel corso di questi mesi di messa in onda con uno share compreso tra l'11 e il 13% circa in prime time.

E così, dal prossimo 11 aprile, a prendere in mano le redini della domenica sera di Canale 5 ci penserà il mattatore Paolo Bonolis con le puntate speciali del suo Avanti un altro - Pure di sera, il fortunatissimo game show che, da ben dieci anni, va in onda nella fascia del preserale di Canale 5.

Domenica Live raddoppia la durata e sfida Domenica In

Una serie di appuntamenti in cui Bonolis ospiterà nel suo programma anche dei personaggi famosi, tra cui i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip 5 come Tommaso Zorzi ed Elisabetta Gregoraci.

Tuttavia, persa la domenica sera di Canale 5, Barbara D'Urso potrà rifarsi con una versione "extra-large" della sua Domenica Live, il talk show pomeridiano del dì di festa che da settembre a oggi è andato in onda solo per un'ora e mezza a settimana, sfidando il talk show Da noi a ruota libera condotto da Francesca Fialdini.

A partire da questa domenica 4 aprile, però, Domenica Live tornerà in onda a partire dalle 14:40 circa, subito dopo l'episodio inedito della soap spagnola Il Segreto. Il talk show condotto da Barbara D'Urso andrà avanti fino alle 18:45 e quindi sfiderà anche la Domenica In di Mara Venier.

Ritorna la sfida tra Barbara D'Urso e Mara Venier

Proprio nei giorni scorsi, la D'Urso ha pubblicato un post su Instagram con una foto che la ritraeva al fianco della sua amica Mara. La conduttrice di Domenica Live ha ribadito la stima che prova nei confronti della conduttrice di Rai 1, sottolineando il fatto che resta la vera "signora della domenica pomeriggio".

Chi delle due riuscirà ad avere la meglio nella gara degli ascolti di questa prima sfida della domenica di Pasqua? Al pubblico da casa la sentenza finale.