Non c'è pace per la coppia composta da Can Yaman e Diletta Leotta. In queste ore, infatti, sono uscite fuori le foto della conduttrice sportiva in teneri atteggiamenti con Ryan Friedkin, il figlio del proprietario della Roma. Gli scatti di Diletta in compagnia di un altro uomo hanno subito fatto il giro del web e dei social: sebbene risalgano allo scorso mese di dicembre, secondo Dagospia, la frequentazione con Ryan andrebbe avanti ancora oggi che la conduttrice è fidanzata con l'attore turco. A tal proposito, Alessandro Rosica in una nuova diretta Instagram, ha ammesso di aver scritto un messaggio a Can e al tempo stesso ha sottolineato che adesso "non può tenersi le corna" della fidanzata.

Diletta Leotta chiede rispetto e Can risponde

Nel dettaglio, le foto di Diletta in compagnia di Ryan mentre si scambiano un bacio e delle tenere effusioni sono finite in prima pagina su tutti i siti di Gossip e sono arrivate a poche ore di distanza dal messaggio social in cui la conduttrice chiedeva rispetto e ammetteva di essere stufa della cattiva informazione che circolava sul suo conto.

Un messaggio social, al quale, lo stesso Can Yaman ha commentato postando un cuore rosso, sinonimo del fatto che appoggiava in pieno la tesi della sua fidanzata, stanca di essere definita una "mangiauomini".

Rosica scrive un messaggio a Can Yaman

Eppure, arrivati a questo punto della vicenda, l'esperto di gossip Alessandro Rosica continua ad avere dei dubbi e dei sospetti sulla love story tra Can e Diletta che ha più volte definito un "circo mediatico".

In una nuova diretta social fatta con il paparazzo Paolone, Rosica ha ammesso che dopo aver visto le foto di Diletta che bacia Ryan, ha deciso di scrivere un messaggio a Can Yaman.

"Svegliati, sei un bravo ragazzo. Non meriti tutto quello che ti sta succedendo. Adesso esci da questo circo. Ti prometto che saremo dalla tua parte": è questo il messaggio che Rosica ha mandato all'attore turco protagonista della soap opera DayDreamer in onda su Canale 5.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

'Can non può tenersi le corna di Diletta' sbotta Rosica

Insomma Alessandro Rosica continua ad essere dell'idea che la love story tra Can e Diletta non sia veritiera ed ha invitato la star della soap turca a tirarsi fuori da quello che ha definito a più riprese un "circo".

"Adesso è basta. Soprattutto che Can adesso si tiene le corna e continua.

Non ci posso credere ad una cosa del genere. Magari uno che non è nessuno può tenersele le corna, ma lui non può tenerle. Si brucia la faccia, la carriera" ha sbottato Rosica.

Ma quale sarà a questo punto la reazione di Can Yaman dopo gli ultimi sviluppi di questa "soap opera" che lo vede protagonista con Diletta? Lo scopriremo nel corso delle prossime ore.