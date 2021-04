La coppia Can Yaman - Diletta Leotta continua ad essere al centro del Gossip del momento. La loro relazione sta facendo molto discutere e in tantissimi si chiedono ancora oggi se questa storia sia vera oppure no. Tra coloro che non credono nella veridicità di questa relazione sentimentale vi sono il paparazzo Paolone e Alessandro Rosica che in una recente diretta fatta su Instagram, hanno nuovamente mosso il dito contro i due innamorati, mettendo in risalto i dubbi e le perplessità su questa storia d'amore. Per i due, infatti, quello che è stato montato sui giornali sarebbe estremamente ridicolo.

Nuovi dubbi sulla coppia Can Yaman - Diletta Leotta

Nel dettaglio, secondo Paolone e Alessandro Rosica, la love story tra Can Yaman e Diletta sarebbe finita, sebbene i due si ostinino a dire il contrario e ancora oggi vengono paparazzati insieme, proprio come una coppia.

In particolar modo, il paparazzo ritiene che la coppia Can-Diletta non potrebbe ancora dirsi addio in maniera definitiva, perché ad oggi ci sarebbero dei contratti da rispettare, come quelli con gli sponsor.

I due, infatti, ritengono che il prezioso anello del valore di 40 mila euro, che Can avrebbe regalato a Diletta come pegno del loro amore e come gesto per chiederle ufficialmente di sposarlo, in realtà non sarebbe stato pagato dall'attore stesso della soap opera DayDreamer, ma si tratterebbe del frutto di un accordo con lo sponsor.

'È tutto ridicolo' sbotta Alessandro Rosica su Can e Diletta

"Non credo che Can spenda 40 mila euro per un anello, tralasciando il fatto che i soldi ce l'ha" ha sottolineato Rosica nel corso della diretta social.

"È tutto troppo ridicolo. Se avessero rispettato i tempi, se avessero usato il cervello, avremmo pure potuto crederci" ha ribadito ancora Alessandro, al quale gli ha fatto eco Paolone sottolineando il fatto che in passato ci sono già stati altri "fidanzamenti finti" che tuttavia sarebbero stati organizzati meglio, al punto che il pubblico da casa ci ha creduto per davvero.

'La situazione è sfuggita di mano' ribadisce Rosica

"Io però credo al fatto che Can sia nervoso. La situazione è sfuggita di mano a tutti e quello che più ci sta rimettendo è lui. Can non aveva bisogno di soldi, di nulla. Quello che ci sta perdendo se vanno tutti nella me... è lui" ha ribadito Alessandro Rosica.

"Lui è venuto qui in Italia a lavorare e gli squali lo hanno preso" ha rimarcato il paparazzo e fotografo Paolone.

Insomma ad oggi, i dubbi sulla coppia del momento continuano ad essere tanti e a questo punto non resta altro che attendere come si evolverà la situazione nel corso delle prossime ore e se ci saranno nuove dichiarazioni da parte dei due diretti interessati.