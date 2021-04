Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della sua frequentazione con Diletta Leotta. Il fidanzamento della coppia del momento è oggetto di alcune critiche da parte di chi riterrebbe non veritiera l'unione fra l'attore turco e la show girl. Nella giornata di mercoledì 7 aprile, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno ha condiviso uno scatto sul suo profilo Instagram e due fan hanno mosso critiche nei suoi confronti. Sotto al post, non è mancata la replica di Can, per difendersi dalle accuse.

Can Yaman replica a una critica di una fan

Dopo aver condiviso con i milioni di follower sui social una fotografia in sella a Cassius, Can Yaman non ha ricevuto solo cuoricini e parole di apprezzamento, ma anche qualche critica. In particolar modo, il futuro Sandokan ha replicato alle accuse di una ragazza che sosteneva che a curare il profilo Instagram dell'attore di Istanbul fosse qualcuno del suo staff e non lui direttamente. Il protagonista di Mr. Wrong ha scritto: ''Non penso che ci sia qualcuno che risponde per me come dici tu. Un'altra finzione... ci saranno sempre pettegolezzi, pazienza''.

Altre accuse per Can Yaman da una fan

Un'altra ragazza ha scritto a Yaman che, a detta sua, l'attore turco si starebbe smarrendo per un nonnulla: ''Avanti Can, mostrami seriamente le cose, fammi capire che sbaglio, che Sandokan esiste, perché vedo solo che ti stai perdendo in un bicchiere d'acqua''.

La fan ha inoltre chiesto al fidanzato di Diletta Leotta di mostrare qualche avanzamento riguardo alla serie tv in cui interpreterà la Tigre del Bengala e di far vedere qualcosa non appena potrà. Inoltre, Jessica ha anche affermato: ''Altrimenti ho ragione di credere che ti sei perso in un bicchiere d'acqua grazie al tuo manager''.

La risposta di Can Yaman riguardo i suoi manager

L'attore di Istanbul ha replicato a questo messaggio, rispondendo: ''Tranquilla, siete voi che vi siete persi in cavolate inesistenti, dalla mia parte tutto a posto". Riguardo ai suoi manager, Can Yaman ha voluto chiarire di averne solo due, menzionando Cuneyt e Ilker e precisando di non averne nessun altro.

Nel corso delle ultime settimane, infatti, veniva sempre menzionato anche Andrea Di Carlo come agente del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, ma questa risposta del fidanzato di Diletta Leotta, fa intendere quindi che non sia legato al compagno di Arisa a livello professionale, come si vociferava. Non resta che attendere ulteriori notizie da parte di Can, per sapere qualcosa di più sia sulla messa in onda di Sandokan, sia sul presunto matrimonio con la presentatrice sportiva di Dazn.