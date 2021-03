Can Yaman torna a raccontarsi e in una recente intervista social ha parlato anche del suo rapporto con i fan. Nell'ultimo periodo, infatti, ci sono stati un po' di problemi dopo l'annuncio della sua storia d'amore con Diletta Leotta. In tanti si sono schierati contro la nuova coppia del momento, accusandoli di essere soltanto alla ricerca di visibilità. Accuse che hanno spinto l'attore turco della serie tv DayDreamer a cambiare strategia sui social: prima la sospensione del suo account Twitter, poi la scelta di "eliminare" i commenti da alcuni post che aveva pubblicato su Instagram, dove appariva con Leotta.

La frecciatina di Can Yaman alle fan: 'Da quattro mesi non leggo i commenti'

In questa nuova intervista social, Can Yaman ha rotto il silenzio in merito al suo rapporto con i fan, in parte "compromesso" dopo che ha scelto di uscire allo scoperto con Diletta Leotta.

I due innamorati, infatti, sui social hanno pubblicato le prime foto che li ritraevano assieme, come quella del giorno di San Valentino e le reazioni negative non sono mancate. In tanti hanno storto il naso perché ritengono che questo amore, sbocciato fuori dal nulla, nasconda qualcosa di "non detto", quasi di studiato a tavolino.

E così, quando gli è stato chiesto quale è stato il complimento più bello che ricevuto su Instagram, Can Yaman ha risposto: "Ci sono tanti complimenti, ma pure le critiche.

Da quattro mesi non leggo i commenti, dopotutto ci sono anche le lettere che mi arrivano dalle fan vere".

La star della serie tv DayDreamer parla delle sue 'fan vere'

Una sottile frecciatina che Can ha voluto lanciare a tutti i detrattori che in questi mesi hanno messo in discussione la sua veridicità e la sua relazione con Diletta, sottolineando il fatto che per fortuna ci sono anche le "fan vere" che continuano a essergli vicino e che gli scrivono lettere.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

"Cerco di leggerle, le mantengo, mi scrivono bellissime cose. Mi dicono che mi seguono da anni e mi fa molto piacere" ha ammesso Can Yaman.

Del resto l'attore stesso, nel corso di questa nuova intervista social, non ha nascosto di essere una persona particolarmente impulsiva.

'Sono permaloso' ammette Can Yaman

"Io sono un tipo un po' impetuoso, permaloso.

Mi arrabbio subito ma poi mi passa. Ho questo su e giù" ha ammesso la star della serie tv DayDreamer, aggiungendo poi che si arrabbia facilmente quando qualcuno cerca di dargli dei consigli quasi come se lo considerasse uno "scemo".

In merito, invece, al suo rapporto con Diletta Leotta, Can ha parlato di un rapporto "leale", ma sul matrimonio non si è sbilanciato più di tanto. I due convoleranno a nozze questa estate, così come si vocifera?