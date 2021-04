La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere al centro del Gossip del momento. I due fidanzati stanno tenendo banco sul web e sui giornali con la loro tormentata relazione che, a quanto pare, avrebbe subito una prima battuta d'arresto. Nelle ultime ore, infatti, si è parlato di crisi in corso tra i due innamorati, al punto che Yaman avrebbe deciso di andare via per qualche giorno dall'Italia e di tornare in Turchia dai suoi cari, dopo essersi eliminato da Instagram.

E, stando alle indiscrezioni riportate dal paparazzo Maurizio Sorge, la crisi tra i due sarebbe dettata dalla gelosia.

La scelta di Can Yaman di eliminarsi da Instagram e la possibile crisi con Diletta Leotta

Nel dettaglio, Can Yaman qualche giorno fa ha spiazzato i suoi numerosissimi fan, decidendo di eliminare il suo profilo ufficiale Instagram.

Una scelta che, sarebbe dettata in primis dal fatto che Can non sopporterebbe più di leggere le critiche e le accuse che gli vengono mosse contro dai suoi stessi fan, molti dei quali continuano a non credere nella veridicità della sua relazione con la Leotta.

Stando a quanto rivelato dal paparazzo Sorge, dopo aver vissuto un periodo di passione, Can e Diletta starebbero facendo i conti con il primo momento di crisi.

Ci sarebbe stata una 'litigata' di gelosia tra Can e Diletta

Addirittura si parla di una "litigata" di gelosia tra i due fidanzati che, in questo momento, si sarebbero allontanati.

L'attore protagonista della serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, sarebbe particolarmente geloso della sua fidanzata e la cultura diversa non lo aiuterebbe a trovare un punto d'incontro con la Leotta, volto sempre più in ascesa dal punto di vista televisivo ma anche social.

Il paparazzo Sorge, quindi, conferma che il periodo non sarebbe dei migliori tra Can e Diletta, al punto che i due avrebbero intrapreso due strade differenti.

Tuttavia, da parte dei diretti interessati non c'è stata nessuna conferma ma anche nessuna smentita, in merito a queste voci che circolano in rete e che si fanno sempre più insistenti.

Dopo DayDreamer, Can Yaman spopola in Italia con nuove serie tv

In attesa di scoprire come si evolverà la situazione tra Can e Diletta, il futuro professionale dei due protagonisti del gossip del momento si preannuncia particolarmente roseo.

Yaman, infatti, a breve sarà impegnato con le riprese della prima stagione di Sandokan, la nuova serie tv evento prodotta da Lux Vide, che lo vedrà protagonista assoluto al fianco di Luca Argentero.

Mediaset, inoltre, ha acquistato i diritti per la messa in onda della serie turca Bay Yanlis, che sarà trasmessa col titolo di Mr Wrong e andrà in onda su Canale 5 nei prossimi mesi.