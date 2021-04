Prosegue l'appuntamento con le registrazioni di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, in onda tutti i giorni con grande successo su Canale 5. Stando a quanto apprende Blasting News, questo sabato 17 aprile verranno registrati i nuovi appuntamenti con il programma che saranno poi trasmessi nel corso delle prossime settimane su Canale 5. C'è da scommettere che i colpi di scena non mancheranno, anche se gli spettatori del programma sono curiosi di scoprire in primis se ci sarà il ritorno in studio di Tina Cipollari.

Il 17 aprile la nuova registrazione di Uomini e donne

Nel dettaglio, per la nuova registrazione di Uomini e donne di questo sabato 17 aprile, l'attesa è incentrata in primis sulla storica opinionista della trasmissione di Maria De Filippi.

Dopo un lungo periodo di assenza, Tina è riapparsa in trasmissione ma soltanto in collegamento via Skype e ha spiegato che in questi giorni non è stata in studio perché è stata impegnata con un trasloco.

Cipollari, infatti, ha deciso di cambiare città e dopo essere stata per una vita intera a Roma, ha annunciato a Maria De Filippi e al pubblico della trasmissione pomeridiana di Canale 5 che si trasferirà con la sua famiglia in Piemonte, precisamente a Torino.

Tina Cipollari potrebbe tornare in studio a U&D

Tuttavia, il suo ritorno a Uomini e donne non ha convinto tutti gli spettatori, alcuni dei quali desiderano rivederla di nuovo in studio, al fianco di Gianni Sperti, pronta a commentare dal vivo le vicende della sua nemica giurata Gemma Galgani e di tutti gli altri protagonisti del trono over e classico.

Ebbene, il ritorno in studio di Tina potrebbe esserci proprio nel corso di questa nuova registrazione della trasmissione di Canale 5, in programma questo sabato 17 aprile.

Grande attesa anche per nuove vicende che riguardano la dama torinese Gemma Galgani: dopo il secco no da parte di Nicola Vivarelli, la dama torinese riuscirà a trovare un nuovo cavaliere con il quale iniziare un percorso di vita assieme lontani dai riflettori mediatici?

Si parla di crisi tra Riccardo e Roberta, la coppia nata a Uomini e donne

In attesa di scoprire cosa succederà durante la registrazione di Uomini e donne, le ultime news di queste ore rivelano che una delle coppie che si è recentemente formata in trasmissione potrebbe essere già scoppiata. Trattasi di Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua.

In molti hanno notato che da un po' di giorni, Roberta ha cancellato dai social tutte le foto che la vedevano al fianco del suo fidanzato, lasciando intendere che ci fosse aria di crisi. Intanto Ida Platano, ex storica fidanzata di Riccardo Guarnieri, è tornata di nuovo in studio a Uomini e donne per cercare la sua anima gemella.