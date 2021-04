Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021, da quando è venuta a galla la loro storia d'amore. Il paparazzo Paolone, nella notte del 25 aprile, ha condiviso una storia sul suo account Instagram, che potrebbe far riferimento all'attore turco e alla showgirl. Il fotografo ha fornito uno scoop riguardante una coppia che avrebbe avuto una discussione in hotel.

Can Yaman potrebbe aver avuto una discussione con Diletta Leotta

Il paparazzo Paolone, che attraverso il suo profilo social si occupa di gossip e rivela news sui vip, da qualche tempo sta seguendo le vicende di Can Yaman e della sua fidanzata Diletta Leotta.

Il fotografo, come spesso dichiarato, non ha mai creduto all'unione fra il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la presentatrice sportiva di Dazn. Infatti, secondo il paparazzo, si tratterebbe di una relazione creata a tavolino. Paolone ha inserito un messaggio fra le sue storie Instagram, nel quale ha parlato di una lite, avvenuta fra una coppia, in albergo.

La storia IG di Paolone potrebbe riferirsi a Diletta Leotta e Can Yaman

In particolar modo, Paolone ha inserito il seguente messaggio sul suo account social: ''Vanno nello stesso hotel, dormono in camere separate e hanno avuto una discussione anche davanti al personale. Discussione d'affari ovviamente!''. Il fotografo, ha inoltre aggiunto le emoticon con le faccine che ridono a crepa pelle, per indicare probabilmente l'ironia sulla "discussione d'affari".

Il paparazzo ha poi proseguito dicendo: ''Che storie ragazzi... Di chi parlo? No comment''. La colonna sonora scelta a corredo dell'annuncio è stata una canzone dal titolo "C'est la vie" mentre in coda al messaggio, Paolone ha inserito un disegno stilizzato di un personaggio che mangia i popcorn.

Paolone potrebbe ironizzare su una lite fra Can Yaman e Diletta Leotta

In base a quanto scritto da Paolone, seppur non abbia fatto nomi precisi, potrebbe far riferimento alla coppia del momento. In passato, infatti, fra i rumors circolati su Can Yaman e Diletta Leotta, si era parlato di un dettaglio riguardante la loro vita in albergo, ossia che i due fidanzati non dormissero nella stessa stanza di hotel.

Al momento, non ci sono notizie certe per quanto riguarda l'identità dei protagonisti della storia Instagram del paparazzo Paolone. L'ultima notizia ufficiale è arrivata dalla showgirl che, durante la consegna del tapiro da parte di Valerio Staffelli, ha dichiarato a Striscia la notizia di non avere nessun problema con il suo compagno Can e che non è vero che si sarebbero lasciati, ma avrebbero solamente rimandato il matrimonio.